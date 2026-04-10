アメリカW杯を前に、FIFAが下した新たな破滅的決定。

国際サッカー連盟（FIFA）は、2026年ワールドカップで新設した高価格帯チケットを発売すると発表した。一部座席は大会史上最高額を記録し、ファンからは賛否が寄せられている。

新たに「フロント1」カテゴリーが設けられ、来年6月12日イングルウッドでの米国vsパラグアイ開幕戦は4105ドルに設定された。

これに対し従来のカテゴリー1は2735ドル以下だった。

さらにFIFAは公式発表なく「フロントセクション2」も追加。同試合の価格は1,940～2,330ドルだ。

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価格の高騰とカテゴリー拡大が止まらない。

2026年大会は6月11日～7月19日、米・メキシコ・カナダ16都市で開催。48カ国が参加し、104試合を行う初の大会となる。

昨年9月のFIFA文書では、カテゴリー1は「最上位で下段スタンド」、カテゴリー2は「カテゴリー1以外の下段・上段」と定義されていた。

しかし、この新カテゴリー追加は、FIFAが当初の区分とは別に特別席を確保していたことを示唆し、新たな価格設定の透明性を疑問視する声も上がっている。

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FIFAは広報局に問い合わせがあったにもかかわらず、これらの変更について公式コメントを発表していない。

開幕戦と決勝戦を含む値上げ

値上げは他の試合にも波及し、6月12日トロントのカナダ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦では最前列が3,360ドル、フィラデルフィアのラウンド16は約905ドルとなった。

7月19日にメットライフ・スタジアムで開催予定の決勝戦では、チケット価格が大幅に値上がりした。第1カテゴリーは8,680ドルから10,990ドルに上昇した。 第2カテゴリーは5,575ドルから7,380ドル、第3カテゴリーは4,185ドルから5,785ドルに値上がりした。

FIFA公式サイトによると、決勝チケットは先週木曜時点で完売した。

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ファンの批判とFIFAの対応

この値上げは、先週の販売再開時に生じた技術的な問題を受けてファンから法外な価格設定だと批判が高まる中で実施された。

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は以前、全試合のチケットが完売すると述べ、これは世界中のファンの情熱を示していると語った。

昨年12月には「ファン・カテゴリー」という低価格帯席を新設し選択肢を広げたが、総額は依然としてワールドカップ史上最高だ。