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U-17サウジアラビア代表がU-17ワールドカップの初戦でU-17ウルグアイ代表との激闘の末に敗れた。アメリカ、カナダ、メキシコで開催されたA代表のワールドカップの記憶を呼び起こす一戦となった。

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U-17サウジアラビア代表は木曜日、カタールの首都ドーハにあるアスパイア・ゾーンのスタジアムで行われたU-17ワールドカップのグループD第1節でU-17ウルグアイ代表と対戦し、2-3で敗れた。

先制したのはサウジアラビアだった。38分、ファリス・ブーシャクラーがPKをGKルイス・マチンの守るゴールへ見事に沈めた。

しかし、前半の通常の試合時間終了2分前、ウルグアイのパブロ・バレイロが同点に追いつく。ペナルティエリアの境界付近でサウジアラビア守備陣に当たって跳ね返ったボールを拾い、ゴールへ強烈なシュートを放つと、GKアブドゥッラー・アルマスが対応を誤り、ネットが揺れた。

それでもブーシャクラーの勢いは止まらない。58分、主審がビデオ判定を確認した末にサウジアラビアが再びPKを獲得すると、これをブーシャクラーが決めて勝ち越しに成功した。

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だが68分、またもサウジアラビアのミスからウルグアイに同点ゴールが生まれる。サウジアラビアのジャワド・アルハシェムがボールを自陣ゴールに押し込んでしまうオウンゴールだった。

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そして試合終了わずか4分前の86分、ウルグアイに決定打が生まれる。ファクンド・ロドリゲスが南米の同国に3点目をもたらした。

このゴールは奇妙な形で生まれた。ロドリゲスがかなり遠い距離からシュートを放つと、サウジアラビアのGKアルマスの対応がまずく、ボールはまさかの形でゴールに吸い込まれた。

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この敗戦により、U-17サウジアラビア代表は勝ち点0でグループD3位。最下位の4位に沈むハイチとは得失点差で上回っているにすぎない。

一方のウルグアイは勝ち点3で同グループ2位に浮上。首位のフランスとは得失点差で後れを取っている。

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U-17フランス代表は同じく木曜日、グループ初戦でハイチを3-1で下し、首位に立っている。

U-17サウジアラビア代表は次節、今週日曜日にフランスと対戦する。次ラウンド進出の可能性を残すためには、勝ち点を持ち帰ることが求められる。

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この一戦は、アメリカ、カナダ、メキシコで開催された2026年ワールドカップでのサウジアラビア代表の初戦の記憶を呼び起こすものとなった。サウジアラビアは6月16日、ウルグアイと対戦している。

その試合は1-1の引き分けに終わった。サウジアラビアは41分のアブドゥルエラー・アルアムリのゴールでリードを保っていたが、試合終了10分前にマキシミリアーノ・アラウホに同点ゴールを許した。

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この試合は、アメリカ、カナダ、メキシコでのワールドカップにおけるサウジアラビアのハイライトとなった。その後はスペインに0-4で大敗し、カーボベルデとはスコアレスドローに終わり、わずか勝ち点2でグループH最下位となってグループステージで大会を去った。