ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督（イタリア）は、2026年W杯へ向けて合宿で新戦術を導入した。細部までこだわる姿勢の表れだ。

ブラジルは明日早朝、グループ3初戦でモロッコ代表と対戦する。同グループにはハイチとスコットランドもいる。

スペイン紙『マルカ』によると、練習でマルキーニョスやガブリエル・マガリャエスらが着用した黒いリストバンドが注目された。

リストバンドには透明な窓があり、セットプレー用の戦術カードを収納できる。動きや役割、代替案が記載されており、選手たちはピッチで指示を待つことなく、すぐに確認できる。

このアイデアはNFLから着想された。

このアイデアは、アメリカンフットボールで長年使われてきたシステムに基づく。NFLのクォーターバックは試合中、戦術を確認するために同様のカードを使用している。

アンチェロッティはこれをサッカーに適用できると考え、特にセットプレーの重要性を強調している。

セットプレーは最優先事項だ。

モロッコとの初戦前会見では「支配率より攻撃の効率が重要」と語った。

「ボール支配は重要だが、最も重要なのは得失点だ」と語った。

また、セットプレーでのチームパフォーマンス向上にも注目し、主要大会では多くの試合の勝敗を左右すると強調した。

さらに「得失点の約30％はセットプレーから生まれる。空中戦に強い選手、正確なクロスを供給できる選手がいるので、ここ数日重点的に練習してきた」と語った。

ブラジルの強みを生かす。

アンチェロッティは、空中戦に強いDFや精度の高いクロスを放つMFなど、ブラジルの強みを最大限生かす方針だ。

イタリア人監督は、これらの個人技をチーム戦術に結びつけ、ブラジル代表がワールドカップで6度目の優勝を果たすことを目指している。