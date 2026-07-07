アメリカ敗退後のベルギー紙：「やあ、ドナルド！」

フォラリン・バログンに関する論争は、 2026年W杯ラウンド16でベルギー代表が米国を4－1で下したことを祝ったベルギーの主要メディアは、ドナルド・トランプ米大統領とFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が会談し、その結果この米国人FWの処分が撤回されたと報じた。

フランス語紙『ル・ソワール』は紙面とデジタル版のトップで、 「やあ、ドナルド？」の見出しを付け、試合終盤に得点を挙げたベルギー代表FWロメロ・ルカクが両手を耳に当て、チームメイトとトランプ氏の有名なダンスを真似て喜ぶ写真を掲載した。

さらに「ヘット・ラトスト・ニュース」紙は「ドナルド・トランプはこれをどう思うだろうか？」と問いかけ、政治介入への抗議として行われたルカクのゴールセレブレーションを皮肉った。

『ラ・リベール』紙は、 同紙は、トランプ氏の介入はベルギー代表が最高のプレーを見せたこの試合では無意味だったと指摘した。一方、フランドル地方の『デ・スタンダール』は「FIFAの決定がどうであれ、『レッドデビルズ』は同じ勢いで米国を大会から排除した」と強調した。

ベルギーはルカクをダシに、米国代表の敗退を救おうとした政治介入を嘲笑し、トランプ氏と米国を痛烈に批判した。

ベルギーサッカー協会の公式X（旧Twitter）アカウント「レッドデビルズ」も試合後に「これを撤回しろ」と投稿し、バログンの出場停止を撤回したFIFAの判断を皮肉った。

ベルギーは米国戦の勝利を享受しつつ、金曜にロサンゼルスで行われるスペインとの準々決勝も視界から外していない。フラマン公共テレビもこの結果を祝福した。

同局はスペインがこれまでは無敵で、オーストリアとポルトガルを楽勝で破ったと指摘。ラミン・ヤマルは予測不能な脅威だと付け加えた。 ただし、カボ・ベルデとの引き分けで「予想外に悪いスタート」を切ったスペイン代表にとっては「うまくいかなかった」とも指摘した。

フランス語圏の公共放送RTBFは、ルディ・ガルシア監督率いるベルギーがスペイン戦で「統計に挑む」と予想する。スペインはベルギーが「過去好結果を残せていない」相手だ。

同局によると、ベルギーはスペインとの23戦で6勝5分12敗だ。 うち5敗は直近5試合で喫した。ベルギーが最後に勝ったのは1986年メキシコW杯で、PK戦でスペインを下している。