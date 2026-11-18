共有 GOALをGoogleでフォロー

マウリシオ・ポチェッティーノ監督は、アメリカ男子代表を率いる最後の試合を終え、チームが将来「大きなことを成し遂げる」と確信を示した。アルゼンチン人指揮官はファンと選手に感謝を伝え、マンチェスター・ユナイテッドの監督に就任するためイングランドへ向かった。

広告

ポチェッティーノ、勝利で締めくくる

ポチェッティーノ監督は火曜日の夜、アメリカ男子代表を率いる最後の試合でハイチに 2-0の快勝 を収めた。クリスティアン・プリシッチとジュリアン・ホールの見事なゴールにより、CONCACAFネーションズリーグ準々決勝を2戦合計8-0で制した。

アメリカ代表は土曜日の 第1戦での6-0の圧勝 ほど決定力を発揮できなかったものの、ボール保持では完全に優位に立ち、カウンタープレスも効果的だった。この戦術こそ、アルゼンチン人指揮官が2024年9月の就任以来、浸透させようとしてきたものだ。ポチェッティーノ監督は試合後、プライベートジェットで直ちにイングランドへ向かった。水曜日には ユナイテッドの監督として 初めての練習を指揮する予定だ。

アメリカ男子代表は「大きなことを成し遂げる」

急な退任にもかかわらず、ポチェッティーノ監督はアメリカ男子代表が将来の成功に向けて理想的な状態にあると確信している。試合後の感情のこもった記者会見では、若手と経験豊富な選手が融合したチームを称賛した。

「この選手たちは将来、大きなことを成し遂げると確信している。疑いの余地はない」とポチェッティーノ監督は語った。ESPNが伝えている。「［経験豊富な］選手と若手、そして台頭してくる才能の組み合わせは完璧だと思う。

広告 広告

「今、彼らがあらゆる面で示しているリーダーシップを考えると、選手全員、チーム全体、代表候補の選手全体を誇りに思うべきだ」

Related Topics

次の試合 LIV プレミアリーグ 11:30 MUN 視聴する

シンシナティで感動的な別れ

アルゼンチン人指揮官は短い在任期間に、アメリカのファンと強い絆を築いた。TQLスタジアムでは試合終了の笛の後、サポーターがその名を歌い、心温まる見送りとなった。

「最後にファンとのつながりに本当に心を打たれた」とポチェッティーノ監督は認めた。「とても感謝している。この国で皆さんが私たちに接してくれたことに、これからもずっと感謝し続ける。

広告

「もちろん、つらい。感情がこみ上げてくるからだ。私は彼らのことが本当に大好きだし、選手たちも、スタッフも、皆さんも、ファンも、すべてが大好きだから」

アメリカ男子代表の今後は？

ポチェッティーノ監督は後任の選考には関与しないと明言した。ただし、アメリカサッカー連盟が適任者を見つけられると全面的な信頼を示している。

広告

元アメリカ代表のスティーブ・チェルンドロ氏が暫定的に指揮を執り、12月13日に行われる今年最後の試合、ジャマイカ戦に臨む。その後、アメリカ男子代表は3月にSoFiスタジアムで行われるネーションズリーグ準決勝でメキシコと対戦する。