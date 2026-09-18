若きディフェンダー、ノアカイ・バンクスがアメリカ代表のプロジェクトに大きな痛手を与えた。彼は正式にアメリカ代表としてのプレーを断念し、国際キャリアにおいてドイツ代表のユニフォームでプレーすることを選択したのだ。

ドイツサッカー連盟は本日金曜日、かつてアメリカのユース代表としてプレーしていた同選手に、サッカー人生における忠誠の対象を変更させる説得に成功したと発表した。これはドイツサッカーにとって大きな収穫とされる移籍である。

バンクス（19歳）は二重国籍を持ち、ドイツ人の母とアメリカ人の父の間に生まれた。アメリカのハワイ島で生まれたが、乳児のときに家族とともにドイツへ戻り、それ以来そこで育った。8歳でアウクスブルクのアカデミーに加入し、その下部組織を経てトップチームまで昇格した。

この若きディフェンダーは、2023年のU-17ワールドカップでアメリカのユニフォームを着用しており、さらに2025年9月にはアメリカのA代表とともにトレーニングキャンプに参加していた。それだけに、彼の決断はマウリシオ・ポチェッティーノ率いるコーチングスタッフにとって衝撃となった。ポチェッティーノはつい先週、依然として同選手と連絡を取り合っており、その去就の決着を待っていると明言したばかりだった。

ドイツU-21代表監督のアントニオ・ディ・サルボは、ドイツ代表としてのプレーを約束したのはバンクスだけではなく、二重国籍を持つチュニジア人フォワードのルイ・ベン・ファルハトも加わったことを明らかにした。

ディ・サルボは公式声明で次のように述べた。「私たちはしばらくの間、彼ら2人と連絡を取り合い、彼らに力を注いできた。ドイツとともにある将来のプランを彼らに提示することができ、そして彼らがそれに同意してくれたことをうれしく思う」

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この決断は、ドイツのブンデスリーガでアウクスブルクとの3シーズン目を始めたばかりの同選手にとって、絶好のタイミングで訪れた。彼は全公式戦で35試合に出場して1ゴールを記録しており、ドイツにおける最も注目すべき新進の守備的タレントの一人としての地位を確立している。