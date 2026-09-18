FCシンシナティが、今週初めに同アメリカのクラブとともに練習参加とテストを行った元マンチェスター・ユナイテッドのディフェンダー獲得に近づいた。クラブ首脳陣はフリー移籍での獲得を成立させるべく動きを加速させている。

「ジ・アスレティック」紙によると、アメリカのクラブがタイレル・マラシアの獲得に向けて動いたのは、今月初めにセンターバックのマット・ミアズガを放出し、放出リストに加えたことによるもので、これにより新たな契約を結ぶために必要な登録枠の空きが生まれたという。

同紙は、マラシアがこの夏に4年間の在籍を経て「オールド・トラフォード」を離れた後、このアメリカ・リーグのクラブとともに練習に参加していると伝えていた。

このオランダ人ディフェンダーは1年目にマンチェスター・ユナイテッドで39試合に出場したが、その後、膝の軟骨の重傷によりキャリアが大きく後退し、約550日間ピッチから遠ざかることになった。

マラシアは2024年11月28日、ルベン・アモリム監督の下で復帰を果たし、数試合に出場した後、2024-2025シーズン終了までPSVアイントホーフェンへとレンタル移籍した。

昨シーズン、このディフェンダーはプレミアリーグでマンチェスター・ユナイテッドの一員として途中出場3試合、合計わずか15分の出場にとどまり、契約満了に伴い正式にクラブを離れた。

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