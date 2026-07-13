2026年W杯準決勝でイングランド対アルゼンチン戦が行われる米アトランタでは、両国サポーターの衝突が懸念され警備が強化された。

テレビネットワーク「アル・アラビーヤ」によると、緊張は前ラウンドから高まっていた。アルゼンチンサポーターは対スイス戦をサポーターゾーンで観戦し、予選通過しても「タンゴ」のパフォーマンスに不満から怒りのチャントを飛ばした。

さらに同ネットワークによると、同じエリアでイングランド対ノルウェーの試合も観戦していたアルゼンチンサポーターは、イングランドの勝利にも好意的でなかった。この反応が両チームの直接対決を前に緊張を高めているという。

両国が準決勝に進出したことで大勢のサポーターが集まると予想され、主催者はセキュリティレベルを上げた。

FIFAは治安当局に、スタジアム内で両国サポーターを完全に分離するのはほぼ不可能だと伝えた。このため、衝突に備えて例外的な警備体制が敷かれる。

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英阿戦は歴史的な因縁があり、技術面だけでなく試合前の緊張感からも今大会で最も警戒が必要な一戦だ。

リオネル・メッシとハリー・ケインがそれぞれ決勝進出を狙う中、ピッチ外でも緊張が高まっている。大規模な警備が敷かれる今、この試合がサッカーの範疇に留まるか、2026年W杯最大の治安問題に発展するか、注目されている。