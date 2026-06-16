アメリカで不可解な事態が発生し、イランのスター選手がベルギー戦を欠場する恐れがある。

2026年ワールドカップのグループリーグ第2戦でベルギー戦を目前に控えたイラン代表に、予期せぬ問題が発生した。負傷や出場停止ではなく行政上の理由で、選手1人が欠場する危機に直面している。

AFP通信によると、イラン代表FWメフディ・トラビは米国入国ビザの問題でベルギー戦に出場できない可能性がある。

イランの試合は米国で開催されるが、政治的緊張により代表チームはメキシコ・ティフアナに合宿を置き、試合当日のみ米国へ移動し、終了後は再びメキシコへ戻る予定だ。

トラビは単一入国ビザしか取得しておらず、ニュージーランド戦（2－2の引き分け）後に米国を出るとビザが失効する。他の代表団メンバーは複数回入国可能なビザを持っている。

この問題は代表チーム内に深刻な危機をもたらした。再入国できない場合、彼はベルギー戦を欠場する恐れがある。

イランサッカー協会は試合までに新ビザを取得できるよう緊急対応している。

新ビザの取得は未確定だが、イランメディアはニュージーランド戦後に代表団全員が米国を離れメキシコへ戻ったと報じた。

この問題は、大会中に代表チームが抱えるロジスティクスの困難をイラン陣営が繰り返し批判した直後に表面化した。

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