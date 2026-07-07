アメリカがW杯出場を逃した後、バログンが退場取り消し騒動について沈黙を破った。

アメリカ代表FWフォラリン・バロジョンは、火曜未明のベルギー戦に出場できることになった決定が物議を醸していることを認めつつ、自身の自動出場停止が撤回された経緯には一切関与していないと強調した。

ESPNによると、試合後にバロジョンは記者団にこう語った。「判定が覆されるのは物議を醸す。レッドカードを受けた時はその判定を受け入れ、出場可能と知らされた時も受け入れた。私は決定プロセスに関与しておらず、私個人とは無関係だ」。

この発言は、前回ベスト32ラウンドのボスニア・ヘルツェゴビナ戦で同選手が受けた退場処分についてFIFAが処分を保留したことで起きた論争を受けて行われた。この措置は、ドナルド・トランプ米大統領がジャンニ・インファンティーノFIFA会長に圧力をかけたと明言した時期と重なっていた。

バルジョンは出場したが、米国代表はベスト16でベルギーに4－1で敗れ、2026年W杯本大会出場を逃した。この件でFIFAへの政治介入疑惑は依然として消えない。 インファンティーノ会長は、決定はFIFAの独立した懲戒委員会によるものだと主張している。

試合後、バロジョンはベルギー代表ガルシア監督に歩み寄り、勝利を祝福。ガルシア監督は「彼が来てくれた。その姿勢は好感が持てた。彼に非はない」と語った。

FIFA規律委員会は規律規定第27条を適用し、処分を保留した。同条項は「特別な事情」がある場合、裁量で処分を保留できると定めているが、直接退場なら次の試合を「自動」で出場停止とする第66.4条と矛盾する。

この例外的な運用は大会での異議申し立てを招く恐れがある。イングランドサッカー協会はメキシコ戦でDFジャレル・クアンサが退場した件について対応を検討中だ。一方、UEFAは「FIFAが一線を越えた」と批判した。 FIFAは「レッドカードの取り消しは欧州主要リーグでも一般的で、問題になったことはない」と反論した。

一方、アメリカ代表のアルゼンチン人監督マウリシオ・ポチェッティーノは「政治と操作」が絡んだと批判した。 また、チームの敗退に伴う倫理や公正さに関する議論にも強い失望を表明した。彼は、この論争がピッチ上の総合的なパフォーマンスに影響を与えなかったと強調し、自身の任務はチームを指導し、FIFAの規定に基づき合法的に出場可能な選手を活用することに限定されていたと力説した。