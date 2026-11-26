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ヨルダン代表FWヤザン・アル・ナイマトが、エジプトのアル・アハリと過去に行った交渉の舞台裏を明かした。肩の負傷が移籍の妨げになったと説明したうえで、将来的に同クラブへ加入する可能性についての考えや、前十字靭帯断裂からの復帰時期についても語った。

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ナイマトは「YouTube」のライブ配信で、アル・アハリとの交渉は直近の前十字靭帯の負傷よりも前ではなく、カタールで開催されたクラブワールドカップの前に始まっていたと語った。当時、彼は肩の負傷を抱えていたという。

昨夏にカタールのアル・アラビを退団した同選手は「エジプトのアル・アハリから話があったのは、前十字靭帯を負傷する前ではない。カタールで開催されたクラブワールドカップの前に交渉があったんだ。でも、その時は肩をケガしていて、あのタイミングで加入するのは難しいと伝えた」と説明した。

さらに「当時、アル・アハリには、彼らとプレーできるのは素晴らしいことだし、条件面でも良い報酬を得られただろうと伝えた。でも、ケガのせいで求められるレベルを示すことはできなかったはずだ」と続けた。

ヨルダン代表FWは、期待されるパフォーマンスを発揮できるよう、フィジカルと技術の両面で最高の状態でアル・アハリに移籍したかったと述べ、クラブ内で選手や監督が受ける大きなプレッシャーを例に挙げた。

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ナイマトは「アル・アハリにそう伝えたのは、エジプトのアル・アハリでプレーすることになると分かっていたからだ。アムータが1試合負けただけで解任されるなら、僕が試合でゴールを決められなかったらどうなると思う？」と語った。

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そして「もしアル・アハリに移籍するなら、クラブの格にふさわしいレベルを示せる準備が整った状態で加入したい」と付け加えた。

アムータは14試合で退任

ナイマトがアムータについて言及したのは、このモロッコ人指揮官がアル・アハリを去った直後のことだった。クラブ首脳陣は、エジプト・リーグ第9節でピラミッズに0-2で敗れたことを受け、契約解除を決断した。

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この敗戦はアムータ体制のアル・アハリにとって初黒星だった。アムータは公式戦14試合を指揮し、11勝2分け1敗の成績を残していた。

また、ピラミッズに敗れたことで、アル・アハリは首位と勝ち点7差のリーグ3位に後退した。

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ナイマトが復帰時期を明言

自身の将来について、ナイマトはまだ負傷からの回復段階にあると明かし、1月の冬の移籍市場の期間中にピッチへ戻ると強調した。一方で、次のクラブについては現時点で正式な合意はないという。

「ケガから回復中で、1月の冬の移籍市場の期間中にピッチに戻る。新しいチームについて正式に決まったことは何もない」と語った。

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ナイマトはアラブカップ2025準々決勝のヨルダン対イラク戦で右膝前十字靭帯断裂の重傷を負った。試合序盤に負傷し、プレーを続けようとしたもののピッチを後にし、その後の精密検査と画像検査で負傷の内容が確認された。

このケガは選手の野望にとって大きな痛手となった。とりわけ、ワールドカップ2026を数か月後に控えた時期の負傷であり、ナイマトはW杯出場権を獲得したヨルダン代表の主力の一人だった。

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希望の移籍先はジッダ

エジプトのアル・アハリとの関係が取り沙汰されるナイマトだが、移籍のチャンスがあれば別の行き先を希望していると明かし、夢はサウジアラビア・ジッダの2強のいずれかだと強調した。

「正直に言うと、夢のチームはジッダのクラブ、アル・アハリかアル・イテハドのどちらかに加入することだ。サポーターがいるからね」と語った。

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ナイマトは27歳。直近の所属クラブはカタールのアル・アラビで、同じくカタールのアル・アハリでのプレーを経て、2024年8月に加入していた。

国際舞台では、ヨルダン代表として58試合に出場して23ゴールを記録しており、代表の攻撃陣において今なお最も重要な選択肢の一人である。