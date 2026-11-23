共有 GOALをGoogleでフォロー

ピラミッズに0-2で敗れたことで、アル・アハリの戦術的な特徴と、近年のクラブによる監督人事のあり方が改めて問われている。タイトル争いの常連で、数々のタイトルを手にしてきたチームが、優勝を争う直接のライバルとの一戦で自らのリズムをつくれなかった。一方のピラミッズは、狙いがより明確で、それを実行する力でも上回っていた。

広告

フセイン・アムータ監督には激しい批判が絶えず向けられており、今回の敗戦に驚かなかったアル・アハリのサポーターは少なくなかったかもしれない。この結果を受け、モロッコ人指揮官を起用した決定を巡る議論が再燃している。それはクラブ周辺で、とりわけつまずくたびに繰り返されてきた悩ましい問いという形をとっている。無冠に終わった昨季の失望を経て、サポーターは力強いチームの復活を待ち望んでいる。しかし、チームのパフォーマンスはその期待に届いていない。

いま最も客観的に問うべきは、1試合でフセイン・アムータを評価することではない。彼の考え方がアル・アハリにどれほど合っているのか、そしてフロントが適任の監督を選んだのか、それともここ数年、そもそも安定した戦術的アイデンティティを欠いている組織に、新しい名前を放り込んだだけなのか、という点である。

関連記事:「90%以上」レアル・マドリーの元スターが、ビジャレアル戦でのフリックの決断を批判

監督としての経歴を見れば、アムータは申し分ない実績を持つ。ウィダードを率いて2017年のCAFチャンピオンズリーグとモロッコリーグを制し、国内組で構成されるモロッコ代表ではアフリカ・ネイションズカップ2021で優勝した。さらにヨルダン代表をアジアカップ2023の決勝に導き、同国史上最高の成績を残している。だが、これらの舞台での成功は、彼のスタイルがアル・アハリの求めるものと合致することを必ずしも意味しなかった。

広告 広告

アムータがはっきりと守備的な監督だとは言えない。とはいえ、ボール保持と絶え間ないプレッシングを戦い方の土台に据えるタイプでもない。このモロッコ人指揮官は組織と戦術的規律を重んじ、相手に応じてプランを調整し、トランジションとスペースを突く。こうした柔軟性はノックアウト方式の試合では強みになり得る。しかし、サポーターが求めるのは主導権を握り、自らのスタイルを押しつけるチームであり、相手に合わせるだけでは満足しない。そうしたチームを率いる力が彼にあるのか、疑問はさらに膨らんでいる。

Related Topics

関連記事:リヴァプールの4ゴールも話題に、アイントホーフェン監督がエンバペに挑戦状、率直な意見の矛先は モウリーニョ

ピラミッズが浮き彫りにした差:遅いトランジションとバランスの欠如に苦しむアル・アハリ

ピラミッズを相手に、アル・アハリは求められるスピードでボールを動かせず、自陣から組織的にボールを運び出すこともできなかった。ボール保持を本当の脅威に変えることもできていない。守備への切り替え、中盤と最終ラインの間のスペース、帰陣のスピード、前線に上がった選手の背後のカバーにも問題が目立った。これらは単なる個人のミスではなく、選手間の距離や役割分担に繰り返し生じている綻びを示している。

広告

ただし、この状況の責任をアムータだけが負うべきではない。フロントが手を打ってこなかった補強の課題があるからだ。アル・アハリには、チャンスを確実に決め切り、センターバックの間で動けるストライカーが必要である。スペースに対応できる、強さと速さを兼ね備えたセンターバックも欠かせない。こうした選手の不在は、フロントがウィサム・アブ・アリを引き留められなかって以来、深刻なものとなっている。さらに、中央を守り、両サイドバックの攻撃参加をカバーし、プレッシャーの中でも攻撃の組み立てを助けられるアンカーも必要だ。いずれもチームのバランスと競争力を左右するポジションであり、しかも現有戦力は試合ごと、相手ごとにパフォーマンスが変わるため、頼りにはできない。

ジョーカーか、モロッコのスターか:パリの危機がエンリケの構想を揺さぶる

広告

主力の離脱も先発メンバーの安定に影響した。その筆頭が、ボールを持ち運んで相手のラインを破る力を持つイマム・アシュールだ。イマムはピラミッズ戦までの4試合を戦術的な理由で欠場し、その後メンバーに復帰したが、この日は途中出場で精彩を欠いた。ほかの選手の負傷もコーチングスタッフの選択肢を狭めた。近年のアル・アハリは数多くの補強を行ってきたにもかかわらず、それがチームにバランスをもたらさず、肝心なときに監督の手足を縛ったままにしている。こうした補強の失敗という謎を巡る疑問は、ますます深まっている。

コラーからアムータへ:アル・アハリは場当たり的な人選のツケを払っているのか

より大きな責任は、サッカー部門の運営のあり方にある。ピツォ・モシマネの退任以降、アル・アハリではリカルド・ソアレス、マルセル・コラー、ジョゼ・リベイロが相次いで指揮を執り、エマド・エル・ナハスが何度か暫定的に指揮を任された。その後イェス・トループを経て、アムータに至っている。監督にはそれぞれの哲学と求めるものがある。だがフロントは、どのようなチームのアイデンティティを築きたいのか、どのような基準で監督を選ぶのかについて、明確な答えを示してこなかった。監督が代わるたびに哲学を変えながら、チームには一貫した個性を保つよう求め、次の監督には解任という形で責任を取らせる。そんなやり方は成り立たない。

広告

マフムード・アル・ハティブ会長の体制下で最も長く指揮を執ったマルセル・コラーと、アムータの滑り出しを比べてみると、結果だけでは人選の評価が決まらないことがわかる。アムータの公式戦(国内および大陸大会)最初の14試合で、アル・アハリは11勝2分けを記録し、この日初黒星を喫した。得点は30、失点は7である。コラーの戦績を見ると、就任後最初の13試合でやはり11勝2分けを記録していた。つまり勝利数と引き分け数では全く同じスタートであり、得点面ではアムータが上回っている。

関連記事:カタルーニャからペレスに反論「100年前にVARがあったら、チャンピオンズリーグ優勝は2回だけだった」

広告

コラーは約960日にわたって指揮を執り、アル・アハリで161試合を戦った。『Transfermarkt』のデータによる。ピラミッズとの対戦では8試合で5勝2分け1敗、チームは13得点9失点を記録した。一方のアムータは、同じ相手との初対戦で0-2で敗れた。これは両監督を歴史的に比較できるほどのサンプルではないが、このモロッコ人指揮官に早くも試練を突きつけるものとなった。

しかし現実的に見れば、数字が近いからといって、アル・アハリのサポーターを最も苛立たせている点が解消されるわけではない。それは戦術面での形、守備の脆さ、そしてライン間の連動の欠如である。問題は勝利数だけではない。チームが自らの個性を押し出し、ビッグマッチを支配できるかどうかにある。そこで浮かび上がるのが、サポーターが最も聞きたくない言葉だ。「アル・アハリはもはや怖くない」

広告

ここにこそ、マフムード・アル・ハティブ会長や理事会、そしてサッカー部門の責任者すべての責任がある。会長の考えを優先するあまり、ほかの意見がたびたび軽視されてきたことも認めなければならない。監督を選ぶ前に、チームの形、必要な戦力、監督の考えを実行できる選手、そしてプロジェクトを築くのに必要な期間を定めておくべきである。人選、計画、補強の仕組みを改めないまま監督を代えるだけなら、新監督は誰であれ前任者の欠陥を引き継ぎ、そのうえで自らの考えに合わないかもしれない戦力で即座に結果を求められることになる。

だからこそ、アムータひとりを被告席に座らせるべきではない。とはいえ、受け身に回り、打開策を欠くチームの責任を免れるわけでもない。アムータには、アル・アハリの格と歴史にふさわしいサッカーを示せることを証明する義務がある。フロントもまた、明確なプロジェクトのために監督を選び、その要望に応える用意があることを証明しなければならない。そして何より重要なのは、監督を常にスケープゴートにすることなく、自ら責任を引き受ける姿勢を示すことである。

広告

本当の、そしてより現実的な問いは、もはや「アムータはアル・アハリに合っているのか」だけではない。アル・アハリのフロントは、どのような監督を求め、どのようなチームを築こうとしているのかを分かっているのか、ということだ。