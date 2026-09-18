アヤックス・アムステルダム（オランダ）に所属するモロッコ代表MFソフィアン・アムラバトが沈黙を破り、現時点で代表チームに招集される準備ができていない理由をめぐるモロッコ代表A代表監督ムハンマド・ワハビの発言に反論した。自身の立場は基本的に出場そのものや、得られる出場時間の多寡とは関係ないと強調している。

アムラバトは「ESPN」に対し、自身の立場を出場時間への不満と結びつけるのは事実を反映していないと述べ、ワハビの解釈に驚きを示した。

モロッコ代表A代表監督は、選手が現時点で代表チームに招集される準備ができていないと表明したことについて、出場機会の量への不満と結びつけていた。

アムラバトは、基本的な出場や出場時間が自身の立場の理由であることを否定し、それが決断の動機ではなかったと強調した。

そして、モロッコ代表としてプレーすることは、出場の形態やピッチ上で過ごす時間に左右されるものではないと説明した。

アムラバトは「予想していなかった。少し奇妙な話だ」と語り、これまでのキャリアを通じて、所属してきたクラブでも代表チームでもスターティングメンバーの座を要求したことはなく、それをどのチームでプレーするための条件にしたこともないと強調した。

アヤックス・アムステルダムのMFは、モロッコ代表としてプレーすることは自分にとって大きな誇りの源であると強調し、母国のユニフォームを身にまとうことは、試合での出場時間に関係なく、選手が得られる最大の栄誉だと述べた。

アムラバトは、モロッコ代表としてプレーすることの価値は、選手が90分出場しようと、20分あるいは10分であろうと、まったく出場しなかろうと、出場時間の多寡で決まるものではないと断言し、自身の現在の立場は基本的な出場やプレー時間の獲得という問題とは完全に切り離されたものだと指摘した。