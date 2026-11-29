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ノルディン・アムラバトは、年齢にサッカーへの情熱を消させはしなかった。エールディヴィジ第14節、所属するユトレヒトが敵地でADOデン・ハーグを4-3で下した一戦で歴史的なゴールを決め、鮮烈な復活で脚光を浴びた。

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39歳のベテランが先制点を奪うのに要した時間は、わずか6分だった。中盤からボールを持ち出すと、見事な個人技でDFミラン・フークをかわし、GKキリアン・ニキエマの股を抜くシュートを決めて、ユトレヒトに序盤のリードをもたらした。

アムラバトを再び歴史に刻んだゴール

このゴールの価値は、早い時間帯に生まれたことだけにとどまらない。アムラバトはエールディヴィジで16年ぶりにゴールを記録し、39歳で同リーグ史上最年長得点者となる偉業を成し遂げたのだ。

この偉業は、アムラバトにとってユトレヒト加入後初の先発出場で達成された。また、前指揮官の解任を受けて暫定監督のマルク・オッテンがトップチームの指揮を執ることになり、クラブにとって新たな段階の幕開けとも重なった。

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しかし、ユトレヒトの好スタートを受けても、ホームチームはすぐさま反撃に出た。アムラバトのゴールからわずか1分後の7分、ヤニック・エドゥアルドがADOデン・ハーグに同点ゴールをもたらす。そして前半終了前の42分にはアルテム・ステパノフがアウェイチームに再びリードをもたらし、ユトレヒトの2-1で前半を折り返した。

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後半に入ると、ヨアン・カトリンが3点目を決めてユトレヒトがリードを広げる。それでもADOデン・ハーグは諦めず、イヴァン・ロティエが1点を返し、試合の行方は依然として分からなかった。

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ステパノフが自身2点目となるチーム4点目を挙げたが、66分にはエドゥアルドが自身2点目を決め、ホームチームを試合に引き戻した。

残り時間、ADOデン・ハーグは同点を目指して攻め続けたものの、ユトレヒトがリードを守り切って4-3で勝利し、敵地で貴重な勝ち点3を手にした。