アムステルダム出身のディーン・ホイセン、スペイン代表でのW杯出場ならず。

月曜日に発表されたスペイン代表メンバーから、ディーン・ホイセンは来夏のワールドカップに出場しないことが明らかになった。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はレアル・マドリードのこのDFではなく他の選手を選んだ。

レアル・マドリードからは選手1人も選ばれず、ダニ・カルバハルも出場しない。

スペインは3人のGKを招集した。ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）、ダビド・ラヤ（アーセナル）、ジョアン・ガルシア（バルセロナ）だ。

DFはペドロ・ポロ（トッテナム）、マルコス・ジョレンテ（アトレティコ）、アイメリック・ラポルテ（アスレティック）、パウ・クバルシ（バルセロナ）、マルク・プビル（アトレティコ）、エリック・ガルシア（バルセロナ）、マルク・ククレジャ（チェルシー）、アレハンドロ・グリマルド（レバークーゼン）。

中盤にはロドリ（マンチェスター・シティ）、マルティン・ズビメンディ（アーセナル）、ペドリ（バルセロナ）、ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン）、ミケル・メリノ（アーセナル）、ガビ（バルセロナ）、アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）が名を連ねる。

ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）、ラミン・ヤマル、フェラン・トーレス、ダニ・オルモ（以上バルセロナ）、ボルハ・イグレシアス（セルタ）、ビクトル・ムニョス（オサスナ）、ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・クラブ）、イェレミー・ピノ（クリスタル・パレス）が得点を狙う。

スペインはグループHでカーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイと対戦する。