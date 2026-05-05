アムステルダムを去ったチュバ・アクポムが、アヤックスとファンにメッセージを送った。

チュバ・アクポムがSNSでアヤックスとファンに別れを告げた。30歳のイングランド人FWは、今シーズン限りでイプスウィッチ・タウンに完全移籍し、アムステルダムでの日々への感謝を語った。

昨夏、レンタル契約時にプレミア昇格時の義務買い取り条項を盛り込んでいた。イプスウィッチは先週末、QPRに3-0で勝ち昇格を決めた。

移籍金は930万ユーロで、テクニカルディレクターのヨルディ・クライフにとっては夏の補強資金となる。また、アヤックスは前任スヴェン・ミスリンタットが設定した高額年俸の負担からも解放される。

アクポムは「親愛なるアヤックスとファンの皆様へ」とメッセージを書き始めた。「困難な時期もあったが、毎日を楽しんだ。背番号10のユニフォームを着られたことは光栄で、ここに過ごした時間に感謝している」と語った。

「ヨーロッパの夜や『デ・クラシカー』を経験し、満員のヨハン・クライフ・アレナでプレーできたことは本当に特別でした。アヤックス、皆さんの今後のご活躍を心から願っています。チュバより」

アクポムは2023年夏、ミスリントアット体制下でミドルズブラから1200万ユーロ超で獲得された選手の一人だった。当時彼はチャンピオンシップ得点王だった。

しかしアムステルダムではセンターフォワードの定位置を確保できず、左ウィングの不足とミカ・ゴッツの負傷で一時的に左に移ったが、本領を発揮できなかった。

30歳のアクポムは、昇格したばかりのクラブと2029年半ばまで契約延長。オックスフォード・ユナイテッド戦とハル・シティ戦で2得点を挙げ、イプスウィッチの成功にわずかながら貢献した。