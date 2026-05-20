アムステルダムのストライカー、チャンピオンズリーグ出場を夢見る：「代表選手になりたい」

ジェイ・エネム（23）は来季、レッドスター・ベオグラードでチャンピオンズリーグ予選に挑む。アムステルダム出身の彼は2022年にアヤックスとの契約を更新できず、イタリアとキプロスを経てセルビアへ移った。Voetbalzoneのインタビューで、このフィジカル自慢のストライカーは波乱万丈のキャリアを語っている。

文：ウェッセル・アンテス

FKツルヴェナ・ズヴェズダ（オランダでは「レッドスター」として知られる）は今シーズンもセルビアで圧倒的な強さを示し、国内2冠を達成。3か月後には賞金がかかる大会の本戦出場権獲得を狙う。

1月加入後、公式戦16試合で6得点2アシストをマークし、「セルビア移籍は最高の決断だった」と語る。

アムステルダム

エネムのサッカー物語は、アムステルダム南東部の広場から始まる。「最初の10年はガンゼンホーフに住み、その後ディメンへ引っ越しました。サッカーへの愛は父から受け継ぎました」

「ガンゼンホーフではいつも教会の広場で友達とボールを追いました。当時はクリスティアーノ・ロナウドに憧れていました。やがてCTO’70でサッカーを始め、さらに上を目指しAFCへ。そこから全てが加速しました」とエネムは振り返る。

エネムは幼少期から身体能力が高く、AZ、ユトレヒト、ヴォレンダム、スパルタ・ロッテルダムなどが注目した。彼はAZで1年過ごし、キアン・フィッツ＝ジムとプレーした後、アヤックスに移籍した。

「迷う余地はありませんでした。アヤックスは特別で、アムステルダム生まれの私には夢が叶ったようなもの。練習場『デ・トゥークスト』は自宅から5分と便利でした。アヤックスでプレーするプレッシャーはむしろ心地よく、トーナメントでは常に勝利が期待され、その期待に応えるのが好きでした」とエネムは語る。

計6年間ユースでプレーし、2003年入団組のキアン、デヴァイン・レンシュ、ユーリ・バアス、ユーリ・レゲール、ギブソン・ヤー、ナシ・ウヌヴァルと過ごした。「一番上手かったのはナシ。彼には試合を決める力があった」と振り返る。

それでも幼少期から愛したクラブのトップチームには昇格できなかった。「膝の故障で重要な2年間を棒に振った。 2022年にはトップチームのプレシーズンに参加したが、契約のない選手の中で私だけ『ヨング・アヤックス』に残るように言われた。信頼されているとは思えなかった。」

当時19歳だったし、生活のためにも収入が必要だった。ヨング・アヤックスの過密日程では別の仕事を兼業するのも難しい。いつかヨハン・クライフ・アレナで、その判断が間違いだったことを証明したい」とエネムは語った。

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ヴェネツィア

2022年夏、エネムはヴェネツィアと複数年契約を結んだ。「このクラブは私を最も信頼してくれた。セリエBに降格したばかりで、若手を起用し攻撃的なサッカーを取り戻そうとしていた。私にとって大きな転機だった。」

単身でイタリアへ渡ったエネムは語る。「すべてが新鮮で、アヤックス時代の環境とは全く違いました。最初は大変でしたが、新しい状況に比較的早く適応できるタイプです」

2回目の練習で3か月ケガをし、さらに追い打ちがかかった。結局、ヴェネツィアでデビューしたものの、シーズン後半はセリエCのヴィス・ペザロへ移ることになった。自分の意見は通じなかった。そこで不調が始まった。

ヴィス・ペザロでは7試合に出場も、得点はなし。「ヴェネツィアに戻っても奇妙な扱いを受け、すぐにメンバーから外され、数か月間チーム練習に参加できませんでした」。

レンタル移籍の選択肢を待っていたエネムは、オランダ帰国も検討。しかし9月中旬、ヴェネツィアはキプロスのエトニコス・アクナへのレンタルを決めた。

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キプロス

しかし個人練習しかできていなかったため、合流時のコンディションは万全でなく、2度の途中出場後に再負傷。そのままシーズン残りを棒に振った。

エネムはキプロスに残り、2024/25シーズンに向けてオモニアへレンタル移籍する。「親善試合で私のプレーが評価された。選択肢は限られており、最後のチャンスだと感じた」

厳しい一年だったが、多くを学んだ。チームは最下位となり、私は4得点しか取れなかった。それでもフルシーズンを戦い、実力を示し成長できた。大きな自信になった。進路に迷った時期もあったので、神様に感謝している。

「自分の力は分かっていたが、ある時点ではそれを証明しなきゃいけない。失敗が続くと、クラブは簡単に契約をくれないから」とエネムは語る。

195cmのストライカーは、周囲が信じなくても自分を信じ続ける大切さを学んだ。「サッカーはいつも公平ではない。それを身をもって理解した」。

ベオグラード

キプロスでの生活は快適だったが、昨夏彼は新天地を求めた。「OFKベオグラードのディレクターが代理人に連絡し、『ぜひ君をチームに欲しい』と熱心に誘ってくれた。何度も電話があった」とエネムは語る。

その信頼を背景に、エネムは7月末にOFKと契約した。「この決断は正しかった。私はセルビアのサッカーに合っている。縦への突破、スペースへの走り込み、1対1を好む選手だ。このリーグは激しく、キプロスより速い。若手がチャンスを掴む環境だ。」

公式戦17試合で10ゴール1アシストを記録し、大きな注目を集めた。「レッドスターからオファーを受けたのは、私が彼らに得点を挙げた後でした。ロシアの複数クラブやヘタフェ、フェレンツヴァーロシュも興味を示していました。」

昨冬、レッドスターから連絡を受けた際、エネムは即決した。「ベオグラードに住み続けられる点も魅力でした。同じ街、同じリーグで、バルカン半島最大のクラブでプレーできる。理想的な環境です。」

赤星

現在はレッドスターへレンタル移籍中で、クラブには買い取りオプションがある。複数年契約への発展が予想される。「チームに貢献し続け、来季はチャンピオンズリーグに出場したい」

レッドスターでは熱狂的なサポーターが大きな支えだ。特にパルチザンとのダービーで優勝を決めた瞬間は忘れられない。もう一つのハイライトはELデビュー戦。アウェイのリール戦（0-1）で重要なアシストを記録した。

エネムには有名なチームメイトが何人かいる。「マルコ・アルナウトヴィッチには最も感銘を受けた。彼は素晴らしいキャリアを築いてきたし、私と似たタイプのストライカーなので、多くを学べると思う。」

「彼がFCトゥエンテにいたおかげで、オランダ語で会話ができる。彼はあのクラブが大好きだったらしい。GKマテウスはアヤックスでプレーしていたがポルトガル語が主で、それでもアムステルダム時代の話をした。」

「サッカーファンが注目すべきレッドスターの選手はヴァシリエ・コストフだ。まだ18歳ながら多くの出場機会を得て得点を重ねており、大成すると予測する」とエネムは語る。

来季の目標は明確だ。「チャンピオンズリーグに出場し、今季より多く得点すること。優勝は当然だが、予選でその力を示したい」

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将来

キプロス時代にCL出場を想像できなかったように、今後も新たなチャンスが訪れると感じている。

「今の調子を維持すれば可能性は無限大。2年後には新しいチャンスが巡ってくるかもしれない。私には多くの夢があり、これが限界だとは思っていない。」

「いつかプレミアリーグでプレーすることが私の究極の目標だ。そのために全力で努力する。まずはレッドスターでさらに得点を重ねたい」とエネムは力強く語った。

契約のないアヤックスの選手だったエネムは、レッドスターで巨額契約のストライカーに成長した。彼はすでに代表選手としてのキャリアを夢見ているのだろうか？「代表選手になりたいです。オランダかナイジェリアのどちらかになるので、今は何も否定しません。どちらの協会からもまだ連絡はありません。」

「オランダ代表でチャンスを掴むにはまだ成長が必要で、ナイジェリアにもオシムヘンのようなトップストライカーがいます。代表でのプレーは夢ですが、今は目の前の試合に集中しています。一歩ずつ進めば、将来は自ずと見えてくるでしょう」とエネムは語った。