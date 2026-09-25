華麗なプレー文化こそなかったものの、限りなく反則すれすれの献身性（そして天才リオネル・メッシ）を武器に、アルゼンチンはW杯で決勝まで勝ち上がった。中には「アルゼンチンはごまかしながら決勝までたどり着いた」と見る向きもあった。タイトル防衛には届かず、決勝ではスペインに敗戦。この結果は世界的にも概ね歓迎されたものだった。

実際、アルゼンチン国外では、その振る舞いによってガウチョたちが好感を集めることはほとんどなかった。それでも、あるドイツのサッカー賢人は敬意を示した。「アルゼンチンの戦い方のほうが、今のドイツ代表に見ているものよりも私は好きだ」と評したのは、“モツキ”の異名を持つマティアス・ザマーだ。再び無様な失敗に終わったDFBチームについて、彼はアルゼンチンにはあってドイツには欠けているものとして「何が何でも勝とうとする意志」を挙げた。すでに当時からザマーは、この問題を解消する理想的な人物として、モチベーション術で名高いユルゲン・クロップを見定めていた。

そして実際に、クロップのドイツ代表監督デビュー戦で、DFBチームはどこかガウチョ的な空気を漂わせた。例を挙げよう。32分、ブライアン・ブロビーが痛みを訴えて倒れたにもかかわらず、DFBチームはそのままプレーを続行し、その直後にフェリックス・ヌメチャのゴールで一時1-0とした。歓喜の直後には小競り合いが発生。オランダ側は激しく抗議し、フィルジル・ファン・ダイクは後に「恥だ」と語ることになる。ブロビーは交代を余儀なくされた。

ドイツの選手たちの振る舞いは、ルールには則っていた一方で、議論の余地もあった。だが最終的には、それは新たな勝利への執念を象徴する場面でもあった。激しく、拮抗し、嫌がらせの応酬もあった一戦で、ドイツはフィジカル面でもメンタル面でも真っ向から対抗した。クロップは「情熱」、ヨナタン・ターは「炎、強度、エネルギー」、ヨシュア・キミッヒは「献身性と意志」を称賛した。これは正しい方向への重要な一歩だった。

ドイツは守備で深刻な欠陥を露呈

一方で、サッカーの内容としては、その一歩はまだ見えてこなかった。とりわけ、クロップがどうやら最重要課題に据えていた分野ではそうだった。準備期間では「守備に大きな重点を置いていた」とキミッヒは明かし、「それが土台であり、基盤を築く最も簡単な方法だ」と話した。もっとも、土台を築くにはトレーニング2日間では明らかに足りなかった。

よりによって、その守備面でDFBチームは深刻な欠陥を見せ、とりわけ後半はそれが顕著だった。オランダには繰り返し大きなスペースと良いシュートチャンスが生まれた。ボールを持っていない局面では、下がった位置に入ったキミッヒを軸とする新たな中央の連係がうまく機能しない場面が多かった。

全体としてドイツは22本のシュートを許し、それらを合計したExpected Goalsの数値は3.12に達した。DFBチームにとって幸運だったのは、ファン・ダイクの先制点と思われた場面がVAR介入によって取り消されたことだ。

その後、開催国は決定機をいくつも無駄にした。マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンも何度も好守を見せ、パスワークとペナルティーエリアの支配で見せた弱さをそれによって打ち消した。それでも、クロップが当面の正守護神と位置づけるGKをめぐって議論が起こる可能性はある。最終的には、ドイツがコーディ・ガクポに同点弾を許したのがアディショナルタイムになってからだったこと自体が、奇跡のようでもあった。

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フィリップ・トロイは右サイドバック探しの答えなのか？

攻撃面では、DFBチームは当初、快速ウインガーのカリム・アデイェミとケヴィン・シャーデを生かして、十分に一直線な姿勢を見せていた。好内容の前半を先制点付きで終えたあと、前線ではそれ以上あまり多くを生み出せなかった。最終的なxGはわずか1.5。総合的に見れば、オランダの勝利が妥当だったはずだ。

ガウチョ的な雰囲気とは別に、クロップにはもうひとつの即効性ある成果がある。そしてその名はフィリップ・トロイだ。25歳のフライブルク出身選手はデビュー戦でコーディ・ガクポ相手に好パフォーマンスを見せ、さらに1-0の場面も演出した。トロイこそ、DFBチームが長年続けてきた実戦的な右サイドバック探しの答えなのかもしれない。

DFBチーム：今後の試合日程