共有 GOALをGoogleでフォロー

ドイツ代表GKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンが、自信を胸にアムステルダムへ戻る準備はできていると語った。アヤックスに所属する同選手は、オランダに5-0で快勝した後、チームの戦術的なゲーゲンプレッシングを称賛した。

広告

ベルリンで示した圧勝

ドイツはUEFAネーションズリーグのグループステージ最終戦でオランダを5-0で圧倒し、グループA2の首位を手にした。オリンピアシュタディオンでの鮮やかな勝利は、アヤックスのGKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンにとって、宿敵に対する心理面でも大きな意味を持つものとなった。

相手を封じ込めるハイプレスのおかげで、ゴール前では比較的静かな夜を過ごしたテア・シュテーゲン。それでも歴史的な無失点勝利に貢献し、オランダに今世紀最大の敗戦を突きつけた。

ゲーゲンプレッシングの威力を称賛

試合後の取材で一戦を振り返ったテア・シュテーゲンは、ドイツの積極的なカウンタープレスがオランダのビルドアップを完全に封じ、絶えずチャンスを生み出したことを強調した。

「今日は本当に素晴らしい試合ができた。明らかに僕たちの方が上回っていた場面が何度もあった。今日のこの点差での勝利は、十分にふさわしいものだった」とテア・シュテーゲンは語った。

広告 広告

「前半は、ボールを失うたびにすぐ前からプレスをかけ、相手にプレッシャーを与えていたと思う。その結果、奪い返した後に使えるスペースを何度も作れた。当然、そうなると『今、相手は抜け出せない』という感覚になる」

Related Topics

アムステルダムに戻る勇気はあるか

代表活動を終えたドイツ代表GKは、オランダへ戻る準備を進める。現在はエールディビジの強豪アヤックスに期限付き移籍し、同国でクラブの試合に出場しているだけに、独特の状況に直面することになる。

オランダ代表に大勝した後、アムステルダムに戻る勇気はあるかと問われると、テア・シュテーゲンは笑顔で答えた。「そう願っているよ。結局、個人的なことではないからね。それでも、僕にとってはいつも特別な試合だ。僕たちは間違いなく謙虚さを保ち、まったく同じやり方で続けていかなければならない。それが前に進む道だ。何もただで手に入るわけではない。今日もそれが分かった。ピッチ上にはものすごいエネルギーがあった。当然、自信を胸にアムステルダムへ戻るよ」

広告

未来に向け、意欲あふれるチームを築く

準々決勝と、ユルゲン・クロップの下で進む代表チームの構造的な変化を見据え、テア・シュテーゲンはチーム内の強い意欲が成功を支えていると強調した。

「前回の代表合宿はかなり長く、僕たちには2つのチームがあった。監督は、起用できる選手たちを広く全体的に見渡すことができた。最終的には、その合宿で現時点のベストだと考えた選手たちを選んだのだと思う」とテア・シュテーゲンは説明した。

広告

「結局のところ、サッカーは結果が問われるスポーツだ。特に代表チームには、常に最高の選手が必要になる。意欲があり、向上心とハングリー精神を持ったチームになれば、素晴らしいものが生まれる可能性がある」