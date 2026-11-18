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アストン・ヴィラはMFアマドゥ・オナナと新契約を結び、長期的な残留を確保した。ベルギー代表のオナナは現在、重い膝のけがで戦列を離れているが、イングランド中部のクラブに将来を託した。

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オナナ、アストン・ヴィラとの契約を延長

アストン・ヴィラは、オナナがクラブとの契約を延長する新契約にサインしたと正式に発表した。元エヴァートンのオナナは、2024年夏に約5000万ポンドの移籍金でイングランド中西部のクラブに加入していた。

従来の契約も2029年まで残っていたが、今回の契約延長により、ウナイ・エメリ監督の長期的なプロジェクトで中心的な役割を担い続けることになる。

負傷による離脱を乗り越えて

今回の契約発表は、長期離脱が続くオナナにとって厳しい時期になされた。MFのオナナは ワールドカップでベルギー代表としてプレー中に重い前十字靭帯損傷を負い 、長期間にわたって試合から遠ざかっている。

それでもアストン・ヴィラは、条件を改善した新契約を提示することで、オナナの回復と今後のチームにおける重要性への揺るぎない信頼を示した。クラブはオナナの不在を補うため、夏の移籍市場で迅速に動き、ウォルヴァーハンプトンからジョアン・ゴメスを獲得し、レオン・ゴレツカをフリーで迎え入れた。

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将来を見据えた動き

ここ数カ月、アストン・ヴィラでは主力の契約延長が相次いでおり、オナナもその一人となった。ジョージ・ヘミングスとヴィクトル・リンデロフも最近、プレミアリーグに所属する同クラブとの契約延長を終えている。

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エミリアーノ・ブエンディアもアストン・ヴィラとの契約を延長する見通しだ。クラブは同時に、ウナイ・エメリ監督との新契約締結にも取り組んでいる。

アストン・ヴィラでのオナナの貢献

オナナはエメリ監督率いるチームで72試合に出場し、7ゴールを記録。国内と欧州の最高レベルで戦うクラブの2025-26シーズンのヨーロッパリーグ制覇にも貢献した。

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アストン・ヴィラは現在、勝ち点13でプレミアリーグ10位につける。エメリ監督のチームは土曜日にサンダーランドをホームに迎え、火曜日にはトルコに赴き、チャンピオンズリーグでガラタサライと対戦する。