アマチュア選手が意図的な暴行により、オランダサッカー協会（KNVB）から奇妙な処分を受ける

トルガ・Ö.は、アマチュアサッカーの試合で犯した極めて悪質な反則行為により、ブレダ地方裁判所から60時間の社会奉仕活動を命じられた。デン・ボス出身のこの21歳のサッカー選手は、重傷を負わせる暴行の罪で有罪判決を受けた。 対戦相手のマーティン・カイヤーは、このプレーにより複雑な腓骨骨折、足首の脱臼、および足首の靭帯断裂という重傷を負った。

この事件は2024年2月18日、クルゾナ対FCエンゲレンの試合中に発生した。当時、ウォウを本拠地とするクルゾナはすでに6-0と楽なリードを築いていた。一方的な試合展開だったが、突如として極めて凄惨な事態へと発展した。

カイヤーはゴールを決めた直後、再びボールを奪取した。彼はボールを大きく前に持ち出し、ゴールに向かって攻撃を仕掛けた。トルガ・Ö.が追走し、背後からスライディングタックルを仕掛けた。

しかし、ボールには触れず、ストライカーの足首のすぐ上を直撃してしまった。カイヤーは救急車で病院に搬送され、そこで手術を受けた。このファウルの影響は、今もなおこのフォワードに顕著に残っている。

裁判所はÖ.の行為を厳しく非難した。「彼がボールに接触することはあり得なかった。ボールはストライカーのかなり前方にあり、トルガは彼の後方にいた。彼はスパイクを前に向けて激しいスライディングを行った」と判決文には記されている。「彼は、ボールではなくストライカーに当たる可能性を承知の上で行動した。」

証人たちもこのタックルに対する評価で一致していた。「飛び込んだタックル」「軽い接触」「スパイクを前に向けた故意の接触」といった表現が用いられた。主審は、度を越したプレーとして即座にレッドカードを提示した。

注目すべきことに、FCエンゲレンの監督自身も厳しい批判を述べた。彼によれば、Ö.はボールを失ったことに苛立ち、意図的にファウルを誘おうとしていたという。彼はそのプレーを「荒々しく無謀」と表現した。

社会奉仕活動に加え、Ö.氏は医療費と慰謝料を含む1万2000ユーロ余りの損害賠償金を支払わなければならない。

KNVBによる出場停止処分

KNVBはÖ.に対し、「わずか」6試合の出場停止処分を科した。現在、加害者も被害者もそれぞれの所属クラブを退団している。クアイヤーは、重傷の後遺症に今も苦しんでいる。