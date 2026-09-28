5部リーグのフルセル対ニュー・ウーンセルの試合で、日曜日に深刻なトラブルが起きた。観客の1人が、主審のマックス・ウィレムセ氏（19）を殺害すると脅したと、アイントホーフェンス・ダフブラットが報じている。

ハーフタイム直後、フルセルのスポーツパークの雰囲気は一変した。1-3の場面で、1人の観客が怒って主審に詰め寄り、その後ウィレムセ氏に向かって異様な言葉を浴びせた。

「こんな愚かな判定をもう1回したら、家に帰って銃を取ってくる」。その観客はそう叫んだとされており、ウィレムセ氏本人と複数のその場にいた人々もこれを認めている。19歳の主審はその場で、試合を直ちに中止する決断を下した。

「深刻な脅威だと感じました」と主審はEDに語っている。「彼は私の目をまっすぐ見ていましたし、本気で言っているように本当に感じました」。ウィレムセ氏は大きなショックを受け、試合を再開したくないと考えた。その観客がすでにスポーツパークから退場させられていたという事実も、その判断を変えることはなかった。

一方で主審は、フルセルのクラブ幹部の対応については評価している。問題の観客は直ちに退場処分となり、さらにウィレムセ氏は月曜日にホームクラブの幹部と電話でも話をした。

「とても良い電話でした。彼らは謝罪してくれましたし、関係した人物にスポーツパーク出入り禁止を科すことも伝えてくれました」とウィレムセ氏は述べた。

その後、主審は警察に被害届を提出した。それでもウィレムセ氏は、この出来事に屈してはいない。「起きたことはとても不快ですが、私は一度きりの出来事だと受け止めています。次の試合で笛を吹くのを楽しみにしていますし、そうすればこの件を乗り越えられます」と締めくくった。