アマチュアクラブIJFCが襲撃される：自治体が150人の難民申請者を第2グラウンドに収容

ユトレヒト州アイセルスタインで、CDA所属の市議がアマチュアサッカークラブIJFCのフィールド2を難民緊急収容施設に指定し、クラブに事前連絡はなかった。

同クラブは1,000人を超える会員に書簡を送り、「市の決定に非常に驚いた」と表明。意思決定の過程に参加できなかったと主張している。

同じスポーツパークを共用するVVIJも事前通知がなく、声明で懸念を表明した。

『デ・テレグラーフ』紙の取材に、IJFC会長レムコ・ブルームヘーフェル氏は「緊急性は理解するが、この場所が最適とは思えない」と語った。

市は同グラウンドを最大6か月間、難民申請者150人の緊急収容施設として活用する方針で、4月末にも工事を始める予定だ。

ブルームヘーフェル氏は「グラウンドの4分の1を失い、全員分の練習場を確保できるか不安だ。会員の安全も懸念される。ここは平日、放課後児童クラブとしても使われている」と語った。

市はグラウンドをIJFCに貸しているため、この決定が可能だった。クラブ側は法的手段の検討も始めている。

彼はさらに「スポーツパークのクラブや近隣住民には情報が伝わっていない。それは容認できない。支持基盤にとって良くなく、大騒動になるだろう」と語った。

アイセルスタインでは、自治体の決定が不評だ。インスタグラムにはスポーツパークの難民収容施設に抗議するアカウントが複数ある。さらに、IJFCのクラブハウスをアラビア風茶屋に加工したAI画像も出回っている。



























