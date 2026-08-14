イングランドのリバプールは金曜日、「アマゾン」の創業者兼会長であるジェフ・ベゾス氏が同クラブへの投資持ち分を取得したことを正式に発表した。

このアメリカ人富豪は、クイーンズ・パーク・レンジャーズの元最高経営責任者であるアメット・バティア氏に加わる形となり、投資連合「1892ホールディング・インベストメント」の傘下で参画する。

報道によれば、インド系イギリス人富豪のバティア氏は、この取引に基づいてリバプールの副会長職に就くという。

新たな連合には、ベゾス氏に加えて「フェイスブック」の共同創業者である富豪エドゥアルド・サベリン氏も名を連ねており、このイングランドのクラブの株式の3分の1を取得する。

リバプールの 公式声明にはこう記されている。「この戦略的投資は、金融、ビジネス、テクノロジー、そしてグローバルな投資の分野におけるエリート専門家たちの力を結集することを通じて、リバプールの長期的な成長への野心を支えることを目的としている」

声明はさらに続ける。「連合のパートナーはFSGグループおよびクラブの経営陣と手を携え、ピッチの内外におけるリバプールの目標を後押しする機会を評価していく。その一方で、FSGグループはクラブの過半数所有権と運営管理を保持する」

「FSG」グループの会長であるマイク・ゴードン氏は次のように語った。「リバプールは常に、一つのシーズンを超えた先を見据えて築かれてきた。このアプローチは、世界中の大物投資家やビジネスリーダーの関心を引き続き集めている。アメット氏と連合が我々と同じ哲学を共有していることが明らかになり、我々は共に働くことを楽しみにしている」

一方、アメット・バティア氏は「1892ホールディング」連合を代表して次のように述べた。「我々はフェンウェイ・グループと共にリバプールへ投資できることを大変誇りに思っている。彼らがアンフィールドで成し遂げてきたことに最大限の敬意と称賛を抱いており、これほどの地位にあるクラブのパートナーとして名を連ねることは、我々にとって大きな栄誉である」