アボディ：「代表チームでの問題？彼は過ちを認めた。代表に招集されるのは、人間性という資質も評価されるからだ」

コローニョ・モンツェーゼでの遊び場の開所式に際し、スポーツ・青少年担当大臣のアンドレア・アボディ氏は、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるイタリア代表への、インテル所属のセンターバック、アレッサンドロ・バストーニの招集が疑問視される可能性について言及した。

アボディ大臣は、ユヴェントスとの「デルビー・ディタリア」での出来事、そしてピエール・カルルに2枚目のイエローカードが提示された後のメディア騒動、さらにそれに続くバストーニ自身のシミュレーションや喜びの表現を受けて、同ネラッズーリ選手がすでに過ちを認めており、その一件後の態度から見て代表のユニフォームを着るに値すると強調した。

以下は、SportMediasetが収集・報道・掲載したアボディ大臣の発言の全文である。「私は、代表に招集されるのは技術的な資質だけでなく、行動面での資質も評価されてのことだと考えている。バストーニは、自分が間違っていたことを認める冷静さを持っていた」。

サポーターからのブーイング――「要するに、私が司会者ではない以上、誰もが自分にとって最善だと思うことをするでしょう。しかし、私は敬意こそが最も重要な要素だと考えています。この敬意は、主役たちの振る舞い、そして主役たちを模範とする人々の振る舞いに表れます。観客もスポーツの主役の一部だと捉えるべきです。なぜなら、あるレベルに達すれば、 観客のためにプレーしているという自覚が生まれる。プロとしてこれほど高いレベルに到達すれば、契約上常に定められ、常に尊重される権利があるだけでなく、義務も存在する。つまり、双方に相互の義務があるのだ」。

ローザ・カムナ賞について - 「その決定は尊重しますが、少し気が散る要素もありました」。