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サウジアラビアのアル・ナスルに所属するセネガル代表FWサディオ・マネが、AFCチャンピオンズリーグエリートのカタール・アル・サッド戦で先発に復帰し、チームを牽引する。マネは前節、宿敵アル・アハリとの「クラシコ」を欠場していた。

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アル・ナスルは火曜日の今日、サウジアラビアの首都リヤドのアル・アウワル・パークにアル・サッドを迎え、AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節を戦う。

アル・ナスルを率いるオーストラリア人指揮官アンジェ・ポステコグルー監督は、アジアの舞台でのラウンド16進出の可能性を高める重要な勝利をつかむため、主力メンバーを送り出すことを決断した。

先発メンバーで最も注目を集めたのはセネガル代表のスター、サディオ・マネだ。マネは、先週金曜日に行われたロシュン・リーグ第9節の延期分でアル・ナスルがアル・アハリに1-3で敗れた前節を欠場していたが、今回先発に復帰した。

このセネガル代表FWが前回のクラシコを欠場したのは、子どもが誕生したためだった。しかし今日は、スポーツ仲裁裁判所（CAS）の裁定により、アフリカ・ネーションズカップ2025の王者として戻ってくることになる。

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CASは火曜日の今日、アフリカサッカー連盟（CAF）上訴委員会の決定に対するセネガル代表の異議申し立てを認めた。同委員会は、セネガルがピッチ上では1-0で勝利していたにもかかわらず、アフリカ・ネーションズカップ2025決勝を棄権による敗戦扱いとし、モロッコ代表に3-0の不戦勝を与えていた。

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マネは、アル・アハリ戦をベンチスタートとしていたもう一人の復帰組であるフランス人ウィンガーのキングスレイ・コマン、さらにポルトガル人スターのクリスティアーノ・ロナウド、ジョアン・フェリックスとともにアル・ナスルの攻撃陣を牽引する。

アル・ナスルの先発には3人目のポルトガル人としてサム・コスタも名を連ね、中盤でブラジル人のアンジェロとコンビを組む。

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最終ラインは、ナワフ・ブシャルとアワド・アマンが両サイドバックを務め、アブドゥレラー・アル・アムリとフランス人のモハメド・シマカンがセンターバックに入る。ゴールマウスはブラジル人GKベントが守る。

ポステコグルー監督は主力を投入することで、宿敵アル・アハリとの前回のクラシコでの敗戦を受け、2試合連続でのつまずきを避けて再び勝利の流れを取り戻したい考えだ。

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さらにこのオーストラリア人指揮官は、現在圏外に位置するAFCチャンピオンズリーグエリートのラウンド16進出圏内への復帰も目指している。

アル・ナスルは2勝1敗の勝ち点6で西地区10位につけて今回の試合に臨む。また、UAEのアル・ワスルとの延期分の1試合を残しており、この試合は来年12月に行われる予定だ。

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一方のアル・サッドは、ここまで2分け2敗で12ポイント中わずか2ポイントしか獲得できておらず、未勝利のまま西地区13位に沈んでいる。

アル・ナスルの先発メンバーは以下の通り。

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GK：ベント

DF：ナワフ・ブシャル、アブドゥレラー・アル・アムリ、モハメド・シマカン、アワド・アマン

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MF：アンジェロ、サム・コスタ、ジョアン・フェリックス

FW：キングスレイ・コマン、クリスティアーノ・ロナウド、サディオ・マネ