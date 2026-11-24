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セネガルはスポーツ界の最高裁判所にあたるスポーツ仲裁裁判所（CAS）への申し立てで勝訴した。争点は前回のアフリカ・ネーションズカップ決勝の結果で、これにより今年初めに行われたモロッコとの物議を醸した決勝の勝者として、再び認められた。

スポーツ仲裁裁判所はセネガルサッカー連盟の申し立てを認めた。申し立ては「モロッコ2025アフリカ・ネーションズカップ」の決勝をめぐり、アフリカサッカー連盟とモロッコ王立サッカー連盟を相手に行われたものだ。

アフリカサッカー連盟の上訴委員会が下した決定は取り消され、同連盟の懲戒委員会による決定が復活した。

これにより、2025年アフリカ・ネーションズカップ決勝の終了時点での結果、セネガルのモロッコに対する1-0の勝利が確定した。

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セネガルは再び正式にアフリカ王者となった。スポーツ仲裁裁判所はセネガルサッカー連盟の申し立てを全会一致で認め、昨年3月にアフリカサッカー連盟が2025年アフリカ・ネーションズカップ決勝をモロッコの不戦勝とした決定を覆した。これにより、1月18日にラバトで行われた決勝で、セネガルが延長戦の末に収めた1-0の勝利が再び有効となった。

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何が起きていたのか

試合では、後半終了間際にモロッコに与えられたPKに対し、セネガルの選手たちが抗議した。不満を示すため、セネガル代表はピッチを離れ、14分後に戻って試合を最後まで戦った。

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その後、ブラヒム・ディアスがPKを外したことで決勝は延長戦に入り、セネガルが勝利した。しかし2カ月後、アフリカサッカー連盟の上訴委員会はセネガルの退場を試合放棄とみなし、モロッコの3-0の不戦勝とアフリカ王者のタイトルを認めていた。

CASは今日、その決定を覆し、2025年大会のアフリカ王者がセネガルであることを改めて認めた。