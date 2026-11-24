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アフリカネーションズカップを巡る争いに新たな展開。スポーツ仲裁裁判所（CAS）が、決勝で勝利したセネガルに優勝を再び認め、モロッコを敗者とする裁定を下した。

火曜日の発表によると、担当する3人の判事による判断は「全員一致」だった。この裁定により、CASはアフリカサッカー連盟（CAF）の上訴委員会が3月に下した決定を覆した。

裁定理由では、「試合を続行するか中止するかについての審判の判断は、最終的に審判本人の専権事項だった」と結論付けている。「試合再開の笛を吹いたことで、審判は続行の条件が満たされているとの判断を示した」という。また、「審判の判断の効力がピッチ上に限られることに疑いの余地はない」とし、審判は「法的な誤りを犯していない」とした。

CAFの上訴委員会はこれに先立ち、モロッコの首都ラバトで行われた決勝でのセネガルの1-0の勝利を取り消し、開催国モロッコの3-0の勝利とする決定を下していた。これを受け、セネガルのサッカー連盟はCASに提訴。前例のない法廷闘争の発端は、 1月18日の決勝で起きた混乱 だった。 モロッコは今後、スイス連邦最高裁判所に訴えることもできる。その場合、同裁判所が審理するのは事案そのものではなく、手続き上の問題となる。

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今回のCASの裁定を受け、モロッコのサッカー連盟が報告していた事前の出来事とされるものも、重要性を増している。モロッコ連盟の関係者の話によると、日曜日にCASの担当判事3人のうち1人と、セネガル連盟会長のアブドゥライ・ファル氏との間で電話での会話があったという。実際に通話が行われていたなら、この判事の公平性に疑問が生じる可能性がある。

0-0で迎えた試合終了間際、モロッコに与えられた物議を醸すPK判定に抗議し、元バイエルンのスター、サディオ・マネらセネガルの選手多数が一時ピッチを離れた 。セネガルのサポーターの一部もピッチへの乱入を試みた。試合は20分近く中断されたが、その後セネガルの選手たちが戻り、再開された。モロッコはPKを決められず、セネガルが延長戦でのパプ・ゲイェの得点により、最終的に1-0で勝利した。

Getty Images

3月にCAFが試合結果を取り消すと、セネガルサッカー連盟（FSF）はその決定を「我々のスポーツの歴史上、最も明白な運営上の強奪」と呼び、CASに提訴した。 CASは今回、ピッチ上での結果であるセネガルの1-0の勝利を認めた。