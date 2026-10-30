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アフリカサッカー連盟（CAF）は方針を大きく転換し、アフリカネイションズカップを従来の2年に1度の開催に戻すと発表した。CAFが4年に1度の開催への移行を示唆してから、わずか数カ月での方針転換となる。

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CAF、ネーションズリーグ構想を断念

アフリカサッカー連盟（CAF）は当初、従来のアフリカ・ネーションズカップの開催日程を、新設するアフリカ・ネーションズリーグに置き換える方針だった。しかし、幹部らは、この大会が財政的に成り立ち、自立するまでには数年を要すると判断した。

その結果、CAFは12月に発表した4年周期の構想を正式に撤回した。欧州のクラブシーズンとの日程上の摩擦が長年続いているものの、大会は引き続き2年に1度開催される。

日程調整は主催者にとって、依然として大きな課題だ。6月から7月に開催される、32チームに拡大したFIFAクラブワールドカップの影響で、CAFは再び欧州各国のリーグ戦が行われている時期にアフリカの主要大会を開催せざるを得なくなった。

モツェペ会長、幹部らの判断を説明

CAFのパトリス・モツェペ会長は、従来の日程に戻すことは、アフリカ全体の経済面と競技面における優先事項にかなうと説明した。CAFは、定着して収益を上げている大会を維持する差し迫った必要性を認識したという。

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モツェペ会長は声明で「アフリカ・ネーションズカップを2年ごとに開催する体制に戻すという執行委員会の決定は、アフリカサッカーとCAFに加盟する54協会、そして大陸外のクラブでプレーするアフリカ人選手の利益を増進し、守り、促進することを目的としている」と述べた。

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大会の行方に影を落とす法廷闘争

大会方式の方針転換が決まった一方、ラバトで行われた波乱の2025年決勝をめぐる問題は、なお解決していない。セネガルは延長戦の末に1-0で勝利したが、CAFの上訴委員会は、14分間にわたるピッチからの退去を試合放棄に当たると判断し、3月に開催国モロッコの3-0での不戦勝を裁定した。

スポーツ仲裁裁判所（CAS）のマチュー・リーブ事務局長は、タイトルをめぐって続く法的争いについて「セネガルとモロッコの決勝から数カ月がたち、ファンが長く待っていることは分かっている。判断が出るのは今日でも明日でもなく、数日後になると見込んでいる」と述べた。「事実関係は確定しており、明確だ。議論は手続き上の問題と法的な側面に関するものになる」

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その後、CASは3人の仲裁人による拘束力のある裁定が出るまでの日程に遅れが生じると確認し、「この手続きには数週間を要し、CASの裁定は2026年11月末に出る見込みだ」と発表した。

2027年大会とその先に向けて

CAFはCASの最終裁定を待つ一方で、次の主要大会の準備も進めなければならない。2027年大会はケニア、タンザニア、ウガンダが共同開催する。

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その後の大会は2028年、2031年、2033年に開催されることが決まっている。主催者は、開催100周年を迎えるFIFAワールドカップとの直接的な日程重複を避けるため、2030年の開催予定を意図的に空けている。