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アフリカネイションズカップ2025決勝を巡る論争の焦点は、もはや試合の出来事ではない。より繊細な問題、すなわち最終判断に至る手続きが適正かどうかという点に移っている。

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この変化の中心で注目を集めているのが、モロッコ弁護士クラブ会長ムラド・アジューティ氏による法的分析だ。同氏は、仲裁パネルの仲裁人の1人とセネガルサッカー連盟会長との間で行われたと報じられた電話連絡を、厳密な法的枠組みの中に位置づけた。

王立モロッコサッカー連盟がスポーツ仲裁裁判所（CAS）の書記局に公式書簡を送り、この連絡があったことを通知したのを受け、アジューティ氏は包括的な法的見解を示した。その中で同氏は、この事実が確認されれば、偶発的な出来事として扱うことはできず、仲裁そのものの本質に関わる問題になるとの見方を示した。

アジューティ氏は、モロッコのニュースサイト『ヘスプレス』が伝えたコメントの中で次のように語った。「この事実が真実だと証明されれば、問題はもはや単なる手続き上の支障にとどまらない。仲裁パネルの構成そのものの適正さを損ない、その影響はこのパネルが下す可能性のあるあらゆる仲裁判断の有効性にまで及ぶ」

モロッコ弁護士クラブ会長は、国際スポーツ仲裁の根幹をなす原則、すなわち仲裁人の独立性と公正性から分析を始めた。同氏の説明によれば、スポーツ仲裁規程第R33条は、すべての仲裁人に対し、当事者から独立かつ公正であること、手続き全体を通じてその状態を保つことを義務づけている。さらに、独立性や公正性に正当な疑念を生じさせうるあらゆる事情を直ちに開示する義務も課している。

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同氏はまた、この義務の効力はCASの規程だけに由来するものではなく、裁判所の所在地がローザンヌであることから、スイス法にも根拠があると付け加えた。国際私法に関するスイス連邦法第182条第3項は、当事者間の平等と、意見を聴取される権利の尊重を保障するよう義務づけている。これは、各当事者が紛争において提出されたものを知り、それについて議論できる対審的な手続きの中で確保されるものだ。

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アジューティ氏は、審理中の案件について、正式な手続き上の経路の外で、仲裁人と一方の当事者が個別に連絡を取ることは、これらの保障に反すると考えている。もう一方の当事者が連絡の内容を知りえない立場に置かれ、反論の機会を奪われるためであり、加えて開示義務に関する問題も生じるという。

同氏は、こうしたケースで適用される基準は、連絡が判断に実際に影響を与えたことの証明を求めるものではなく、公正性と独立性について正当な疑念を生じさせうる事情が存在すれば十分だと強調した。ただし、事案の重大性は、連絡の性質や内容、事件との関連の度合いによって測られるという。

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王立モロッコサッカー連盟が取りうる手続き上の道筋について、アジューティ氏は、規程第R34条により、こうした疑念を生じさせる事情が明らかになった場合、いずれの当事者も仲裁人の忌避を申し立てる権利を持つと説明した。ただし、申し立ては忌避の理由を知った日から7日以内に行う必要があり、スポーツ仲裁国際理事会（ICAS）の担当機関がこれについて判断を下す。

同時に同氏は、事実を報告する書簡と正式な忌避申し立てを区別することの重要性も強調した。前者は事実を記録し、裁判所に知らせることを目的とするのに対し、後者は厳格な要件と期限に従うものだという。

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その後の影響について、アジューティ氏は、判断が下されても、パネル構成の適正さを巡る議論が必ずしも終わるわけではないと指摘した。スイス連邦法第190条は、パネルの構成に法的な瑕疵があった場合や平等原則への違反があった場合、30日以内であれば、スイス連邦最高裁判所に仲裁判断の取り消しを求めることを認めている。

この点について同氏は、中国の競泳選手、孫楊の先例を挙げた。スイス連邦最高裁判所は2020年12月22日、仲裁人の1人の公正性に正当な疑念を生じさせる事情があったとして仲裁判断を取り消し、紛争は新たなパネルで審理し直されることになった。

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アジューティ氏は最後に、独立性と公正性の保障は形式的な義務ではなく、違反すれば手続き全体の行方を左右しかねない本質的な条件だと締めくくった。また、違反した仲裁人は自身の職業上の立場に関わる措置を受ける可能性があり、認定仲裁人リストからの除名に至ることもありうるという。