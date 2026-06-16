フランス代表は本日火曜、ワールドカップ初戦に臨む。相手はセネガル代表で、元世界王者にも引けを取らず勝利を狙う。

セネガル代表FWエリマン・ンディアエは雑誌『フランス・フットボール』に、チームは「ティランガの黒人」として参加するだけでなく優勝を狙うと強調。強豪に立ち向かう力と決意があると語った。

前回アフリカネイションズカップ決勝で中心的な活躍を見せたンディアエは、その試合を振り返った。試合は延長戦の末、セネガルが実戦上 延長戦の末1-0でセネガルが勝利したものの、後にアフリカサッカー連盟（CAF）の控訴委員会が「混沌とした」状況下でモロッコの勝利と認定した試合だ。

法的な論争はあるが、ピッチ上で起きたことが真実であり、自分は「真のアフリカのチャンピオン」だと語った。

彼はまた、試合前に数選手が体調を崩した件や、セネガルのゴール取り消し、終了間際のモロッコへのPK判定など、不可解な場面が複数あったと指摘した。

「あの瞬間、怒り心頭だった。だがイブラヒム・ディアスがPKを外したとき、神が我々に味方したと感じた」と語った。

その後、CAFはモロッコの3－0不戦勝を認定したが、セネガル側はスポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴し、現在も審理が続いている。