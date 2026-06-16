スウェーデンに1-5で敗れたチュニジア代表は、サブリ・ラムーシ監督を解任。後任にはエルヴェ・ルナール氏が就任すると報じられている。

日本とオランダと同じグループFのチュニジアは、この屈辱的な敗戦で大きなプレッシャーにさらされた。その衝撃を和らげるため、連敗直後にラムーシ監督は解任された。

協会は即座にルナール氏に接触。報道によると、就任は間もなく正式決定し、彼は火曜に米国へ渡り代表に合流する。

ルナールは、W杯後もチームを率いる保証を得て、このポストに強い関心を示している。まずは日本とオランダ戦でチームに勢いをつけることが求められる。

ルナールはアフリカで広く知られる名将だ。57歳のフランス人は、ガーナでアシスタントコーチを務めた後、ザンビア、アンゴラ、再びザンビア、コートジボワール、モロッコを率いた。

2012年には低評価だったザンビアをアフリカネイションズカップ制し、3年後にはコートジボワールでも同大会を制して2度目の優勝を達成した。

これにより彼は、2つの異なる国でアフリカ王者に導いた史上初の監督となった。さらにリールOSCやサウジアラビア代表も率い、2022年W杯では後に世界王者に輝くアルゼンチンを1-2で破る原動力となった。