「アフリカの王者とは？」…セネガルの敗北が、アフリカネイションズカップ決勝の傷を再び抉る。

2026年W杯で、ハーランド率いるノルウェーに3-2で敗れたセネガル。この結果、SNSではアフリカサッカーの勢力図を巡り、「ティランガの黒豹」支持者とモロッコ支持者が激論を交わした。

セネガルはフランス戦（1-3）に続き2連敗。最終戦のイラク戦で勝利し、グループ3位での突破を目指す。

一方、モロッコは好調を維持。ブラジルと引き分け、スコットランドに勝利し、次戦はハイチと対戦する。ベスト16進出は時間の問題だ。

フット・メルカートによると、 ネット上では激しい論争が交わされ、皮肉や挑発が飛びかった。モロッコ側はセネガルの不調を挙げ「アトラスの黒豹」が優位と主張。一方、セネガルの一部ファンも代表が抱える難局を認めた。

フォロワーたちは、準備状況や組織体制の違いが明暗を分けたと指摘。セネガル代表はバビ・ティアオ監督の契約問題や報奨金未払いにも悩まされている。

こうした状況を受け、アフリカ強豪の序列を巡る議論が再燃している。 今大会でもその勢いは続き、一方のセネガルは低迷。残された誇りを懸け、イラク戦での勝利が絶対条件だ。

セネガル対イラクの最終戦が終わるまで論争は収まりそうもない。アフリカサッカーの王座がすでにラバトに移ったとする声も強まっている。

論争の背景には1月のアフリカネイションズカップがある。セネガルはモロッコを破って優勝したが、試合を棄権したためCAFがタイトルを剥奪しモロッコに授与。その後、セネガル連盟はCASに提訴し、王座取り戻しを要求している。