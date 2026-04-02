アフリカでの敗北後…アル・アハリにおけるベン・シャルキの去就が決まる

モロッコ人選手アシュラフ・ベン・シャルキの、所属するエジプトのアル・アハリでの去就をめぐる噂が、特にアフリカチャンピオンズリーグ敗退を受けて高まっている。

31歳のベン・シャルキは2025年1月にアル・アハリに加入し、契約は2027年夏までとなっている。

アル・アハリは、2シーズン連続でアフリカでの戦いに敗れたことを受け、チーム編成に大幅な変更を加える準備を進めている。

この点に関して、アル・アハリは、経済的に受け入れ可能なオファーがあれば、ベン・シャルキの退団を容認する構えだ。

アル・アハリ内部の関係者は、新聞『アル・ユーム・アル＝サビ』に対し、「アシュラフ・ベン・シャルキのパフォーマンスが低下したため、サッカー部門は来夏の移籍市場での彼の退団を歓迎している」と語った。

さらに「ベン・シャルキの年俸は高額で、アル・アハリの財政を圧迫している。また、ベンチを温めることが多く、選手自身も常に苛立ちを抱えている」と付け加えた。

さらに、「ベン・シャルキは2026年夏にアル・アハリを去る最有力候補だが、それは金銭的に魅力的なオファーが届くことが条件だ」と続けた。

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