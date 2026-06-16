セネガル議会のオスマン・ソンコ議長は、2026年ワールドカップ開幕戦で自国代表とフランス代表が対戦することについて、「最終的にはアフリカがアフリカに勝つ」と述べ、注目を集めた。 これはフランス代表の多くの選手がアフリカ系であることを指す。

同紙によると、ソンコ氏は「グループ9の第1節で対戦するセネガルとフランスは、イラク、ノルウェーとともに同じ組に属する。この試合は単なるサッカーの試合ではなく、アフリカとヨーロッパの深い歴史的絆を示す象徴的な出来事だ」と語った。

ソンコは「私も国民もセネガルの勝利を願うが、結果に関わらず試合の象徴性は変わらない。政治的に見れば、どちらが勝っても勝利はアフリカのものだ」と語った。

また、フランス代表の構成は「アフリカが世界サッカーに大きく貢献していることを示している」と語り、アフリカ人は天然資源、人的資源、若者人口、地理的優位性を持つと強調。「必要なのは自分たちを信じる勇気だ」と訴えた。

ソンコ氏は、この試合が移民やアフリカと西洋の関係を再考するきっかけになると語り、「単なるサッカー以上のもの」と位置づけた。アイデンティティと帰属の葛藤が表れ、アフリカの国際的な立場を問う試合になるという。