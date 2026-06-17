アフリカからの贈り物…ポルトガルの失速がモロッコに前例のない歴史的な地位をもたらす

モロッコ代表は、2026年ワールドカップのグループリーグ第1戦でポルトガルがコンゴ民主共和国と1-1で引き分けたため、FIFAランキング暫定6位となり、史上最高位を記録した。

この引き分けでポルトガルはポイントを落とし7位に後退し、モロッコが暫定6位となった。

現在のポイントはモロッコ1755.62、ポルトガル1755.09で、差は0.53ポイントしかない。

ポルトガルは大会前に5位だったが、格下相手に引き分け12.76ポイントを失い2ランクダウン。一方、ブラジルは5位に浮上した。

モロッコは6月11日発表の公式ランキングで7位となり、史上最高位で大会に臨んだ。

6位浮上は史上初で、2022年W杯準決勝進出や2025年アフリカネイションズカップの暫定優勝（CAS判断待ち）に続く上昇を裏付ける。

ただし6位は暫定で、FIFAが公式戦全試合終了後に確定するため、次回の公式ランキングは7月20日に発表される。

モロッコは第1節でブラジルと1－1で引き分け、大会をスタートした。

イスマイル・サイバリが先制したが、ヴィニシウス・ジュニオールに同点とされ1－1の引き分け。この試合は世界的に高く評価された。

モロッコ代表は来週金曜のスコットランド戦、そして6月24日のハイチ戦に向け準備を進めている。

残り2試合で好結果を残せば、ワヒビ監督率いるチームは順位維持だけでなく、さらに上昇するチャンスがある。

またモロッコはアフリカ勢トップの座も守っている。