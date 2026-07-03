アフマド・シュービール、大胆な告白でムスタファとの比較という壁を打ち破る

「シューベール」の名は、1990年W杯のエジプト代表出場という思い出から、2世代にわたる物語へと変わった。 イタリア大会で「ファラオ」のゴールを守ったアハメド・シューベールから36年。息子のムスタファが2026年大会で代表を率い、史上初となる決勝トーナメント進出を果たした。

国際サッカー連盟（FIFA）の公式サイトのインタビューで、アハメドは1990年大会の出場を振り返り、 息子がエジプトのゴールを守る姿を見た感想を率直に語り、いつも伝えている唯一のアドバイスも明かした。さらに、ムスタファには自分のすべての記録を塗り替えてほしいと語った。

1990年W杯の忘れられない思い出

アハメドは、1990年大会への出場は人生で最も素晴らしい出来事の一つだと語った。だが、最も難しかったのは本大会でプレーすることではなく、出場権を獲得することだったと強調した。

「1990年の本大会はキャリアのハイライトだが、出場より出場権獲得のほうが難しかった」と語った。 アルジェリア代表との試合は苦しく、カイロ・スタジアムで開始4分に先制したものの、試合終了の笛が鳴るまで本当に厳しい時間だった」

さらに「本大会ではベスト16まであと一歩だったが、経験不足が響いた」と振り返った。

最も印象的だったのはイングランド戦で、キャリア屈指の試合だったと語った。

ただ、クロスボールの処理でミスを犯し、マーク・ライトのヘディングがディフェンダーのヒシャム・イケンに当たってゴールに入った場面は忘れられない。あの瞬間を思い出すたび、胸が痛む。

一方で、大会中に多くの新聞のアンケートでグループステージのベストGKに選ばれ、高く評価されたことはとても嬉しく、忘れられない思い出だ」と語った。

「ワールドカップでシュベールの名前が再び挙がるなんて予想もしていなかった」

そして36年後に息子のムスタファが同じユニフォームを着たことについては、「正直、想像していなかった。ムスタファが優れたGKで可能性を秘めていることは知っていたが、これほど経って同じポジションで『シューバー』の名前が再び登場するとは」と語った。

息子がエジプトのゴールマウスを守る姿を見たとき、私は感情を表に出さないタイプだが、誇り、愛着、喜び、愛情、涙、不安が胸に込み上げた。

不安や緊張は息子への心配よりも大きかった。私がエジプト代表GKの重圧を知っているからだ。それでもムスタファは頼もしく、責任を果たせる」と語った。

さらに、ベルギー戦での息子の活躍を受けて、自分と息子を比較する声があることにも言及し、「実のところ、ムスタファがベルギー戦で輝いたことは驚きではなかった。親善試合のスペイン戦やブラジル戦での彼の素晴らしいパフォーマンスを見て、この大会でも良いプレーをするだろうと感じていた」と述べ、比較を好まない考えを示した。

さらに、 父としても元GKとしても、私と比べるのは好きではない。1990年から2026年の間にサッカーは大きく変わったからだ。しかし、ムスタファは私よりずっと優れている。彼は偉大なGKで、ピッチを見渡し、足元の技術も高く、大きな自信を持っている。」

いつも彼に言い続けている言葉がある。

試合前のアドバイス？ ほとんど言わない。いつも一言だけ。「楽しんで」。 国内リーグでもW杯でも、いつも同じ言葉を贈る。彼のために祈り、サッカーを楽しむよう願っている。ピッチで楽しむからこそ、最高のパフォーマンスが生まれると信じている」。

シューバー氏は、息子が無失点記録を更新し、さらに上回る活躍を期待していると強調した。「もちろん、特に次のオーストラリア戦では無失点を維持してほしい…… また、試合がPK戦にならないことを願っている。PK戦は精神的な負担が大きく、厳しいからだ」

息子が私の記録を超え、オーストラリア戦に出場すればエジプト代表としてW杯最多4試合出場となる。彼と代表GK全員の健闘を祈っている」と語った。

エジプト代表が初めて決勝トーナメントに進出したことについては「予選突破は予想していた。代表には実力者が多く、今後もさらに活躍してくれると信じている」と話した。

最後に、ベスト32でのオーストラリア戦について次のように語った。 「厳しい試合になると思う。技術より、オーストラリアのフィジカルが課題だ。それでも選手を信頼しており、勝てるはずだ。健闘を祈っている」