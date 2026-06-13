アフェライ、激怒：「道化師が……というだけで、もう十分だ」

イブラヒム・アフェライは、米国開催のクラブワールドカップを巡る事態に批判的だ。オランダ代表元選手である彼はNOSの取材に、今回の反応が2022年カタールW杯のときと大きく異なる다고指摘した。

番組では、米国に入国できなかったセネガル人審判オマル・アブドゥルカディール・アルタン氏の状況が議論された。ヤン・ムルダー氏は、サッカー界がこの審判を支援しないことに驚いた。

「過去の大会でこんなことはなかった。入国時に尋問されることもなかった。それなのに、審判が追い出されても誰一人連帯を示さない。すべての国にとって残念だ」

ムルダーは「あの審判が退場させられたなら、ダニー・マッケリーが率先して『もうやめよう』と言うべきだった」と述べ、審判界も明確なメッセージを出すべきだったと指摘した。

アフェライも同調し、カタールW杯との違いを指摘。「カタールではもっと批判があったが、今回はアメリカで同じ問題が起こっても静かだ」と語った。

「誰もが歓迎されたカタールと比べると、とても目立つね」とアフェライ。「素晴らしい大会になったあの時と違い、今回は始まったばかりなのにアメリカでこれほど騒がれている」。

「理由はどうであれ不当に拒否されているのに、人々の声は聞こえてこない」とアフェライは言う。「それは、世界全体を支配する非常に強力な国だからだ。」

最後にアフェライは「道化師が世界を支配している事実がすべてを語っている」とトランプ大統領を強く批判した。