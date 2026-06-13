イブラヒム・アフェライは、米国開催のワールドカップを巡る事態を批判した。オランダ代表元選手である彼はNOSの取材に、今回の反応は2022年カタール大会のときと大きく異なる다고指摘した。

番組では、米国に入国できなかったセネガル人審判オマル・アブドゥルカディール・アルタン氏の事例が取り上げられ、ヤン・ムルダー氏はサッカー界の支援不足に驚いたと語った。

「過去の大会でこんなことはなかった。入国時に取り調べられることもなかった。それなのに今回は審判が追い出され、誰一人連帯を示そうとしない。すべての国にとって残念だ」と語った。

ムルダー氏は「あの審判が退場させられたなら、ダニー・マッケリーが率先して『もうやめよう』と言うべきだった」と述べ、審判界も明確なメッセージを出すべきだったと指摘した。

アフェライも同調し、カタール大会との違いを指摘。「当時、カタールへの批判は今よりずっと大きかった」と語った。

「誰もが歓迎されたカタールと比べると、とても目立つね」とアフェライは語る。「カタールは結局、素晴らしいW杯になった。今大会が始まったばかりなのに、すでに米国を巡ってこれほどの大騒ぎになっているのは目立つよ。」

「不当に入場を拒否された人々の声は届かない」とアフェライは指摘する。「世界を支配する強力な国だからだ。」

最後に彼は「道化師が世界を支配している事実がすべてを語っている」とトランプ大統領を強く批判した。