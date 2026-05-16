アフェライ、ボス監督との意見の相違でPSVを退団

PSVは公式チャンネルで、イブラヒム・アフェライが半年で退任したと発表した。技術スタッフとしての役割を巡りピーター・ボス監督と対立し、契約は即座に解除された。

アフェライは日々の練習でより多くの指導を行い、戦術にも深く関わりたかったが、自身の指導方針と役割分担を重視するボス監督と折り合いが付かなかった。

「これは『さよなら』ではなく『また会いましょう』です」とアフェライは声明で述べた。「数回にわたる建設的な話し合いの末、年明けに熱意を持って挑戦しましたが、現実は想像と違いました。

「例えば、練習メニューの一部をもっと頻繁に指揮し、自分の色を強く出したかった。その点について話し合いもした。意見の相違はあったが、それは全く問題ない。人生ではそういうこともある。それ以上でもそれ以下でもない」

クラブ側も私の考えを変えようとしてくれましたが、私は当初の決断を貫きました。良好な関係のまま別れ、ピーターの指導スタイルから多くのことを学べたことを強調しておきたいです。」

最後に、アフェライは胸を張って別れの言葉を結んだ。「この数か月間支えてくれたすべての人に感謝している。PSVはこれからも私のクラブだ。」