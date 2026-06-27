アブ・トリカ：「メッシと対戦したい。エジプト代表には疑問符が付く」

エジプト代表の元スター、モハメド・アブ・トリカは、2026年W杯での「ファラオ」たちの活躍を称えた。だがリオネル・メッシらと対戦するにはオーストラリアに勝つ必要があると語った。

同国はベルギー、イラン、ニュージーランドと同組で2位通過し、W杯で初めて2次リーグに進んだ。

イランとの1－1の引き分けで勝ち点5とし、得失点差でベルギーに次ぐ2位となった。

エジプト代表は金曜の2回戦でオーストラリアと対戦し、勝てばアルゼンチン対カーボベルデの勝者と16強で当たる。

試合後、アブ・トリカは「beIN SPORTS」のインタビューで「選手たちは歴史的チャンスを認識すべきだ。2回戦進出は果たしたが、我々はメッシと対戦したい」と語った。

さらに「ベスト16で世界王者のアルゼンチンと戦うことは、選手たちの努力の集大成になる」と語った。

また、彼はファラオズの監督フサム・ハサンに対し、スペインのレアル・オビエドに所属するハイサム・ハサンの起用を提案した。

元スターは「ハイサム・ハサンはグループステージで1分も出場していない。これは疑問だ。特にモハメド・サラーが負傷している今、フサム・ハサン監督は彼に注目すべきだ」と語った。

さらに「負傷者がいる現状を踏まえ、過去の強豪との親善試合で多様な戦術を試してきたように、我々はプレースタイルを変える必要があるかもしれない」と語った。

ハサン監督はメンバー全員の力を信頼しているからこそ、ポジションを頻繁に変更していると思う」と続けた。

負傷が相次ぐ代表について「サラーを除けば選手たちはこのペースに慣れておらず、3試合で肉体的にも消耗した」と分析した。