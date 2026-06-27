エジプト代表の元スター、モハメド・アブ・トリカは、2026年W杯イラン戦でハムザ・アブド・アル＝カリームを起用した監督フサム・ハサンを批判した。

エジプト代表は土曜日のグループ7最終戦でイランと1－1で引き分け、勝ち点5で2位となり、決勝トーナメント進出を決めた。

エジプト代表は金曜のラウンド32でグループ4の2位オーストラリアと対戦する。

ハサン監督は76分、ジコに代えてアル＝カリームを投入。これによりバルセロナの若手は3試合連続出場となった。

その後、DFアフメド・ファトゥーがハムストリングを痛めたが、交代枠を使い切っていたため負傷したままプレーを続けた。

試合後、アブ・トリカはbeIN SPORTSのインタビューで「フサム・ハッサン監督はハムザ・アブド・アル＝カリームを投入する最後の交代を急ぎすぎた。試合の状況を考えれば、交代枠を温存すべきだった」と語った。

さらに「試合はハイペースで1対1が多く、サラーのような肉離れも発生していた。別の負傷者も想定すべきだった」と続けた。

さらに「ファトゥーフが負傷しても交代できず、最後の10分は大きなプレッシャーを受けた。イランはそこを攻め、クロスを入れ続けた」と続けた。

「ファトゥーフには退場してほしかった。負傷したままプレーさせれば、状態が悪化する恐れがあった」と続けた。

アブ・トリカは「次のオーストラリア戦でも同じ戦術を仕掛けてくるはずだ。この試合の教訓を生かさねばならない」と結んだ。

別の話題として、アブ・トリカはエジプト代表GKムスタファ・シューベールの能力を称賛しつつ、父で元GKのアハメド・シューベールから学ぶよう助言した。

アブ・トリカは「シューベールは優れたGKで献身的でプレッシャーにも強い。だが『親の背を見て子は育つ』という言葉通り、父から学んでプレーを落ち着かせる術を身につけるべきだ。父はペナルティエリア内で豊富な経験を持つ」と語った。