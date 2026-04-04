アブ・トリカ：「サラーとグアルディオラが去った後、プレミアリーグはタイリーグのようになるだろう」

エジプトサッカー界のレジェンド、モハメド・アブ・トレイカは、土曜日に開催されたFAカップ準々決勝でリヴァプールがマンチェスター・シティに0-4で敗れた試合の分析番組に出演し、同胞でありリヴァプールのスター選手であるモハメド・サラーの将来について言及した。

元アル・アハリのエースは次のように語った。「サラーがスロット（リヴァプール監督）とのトラブルを抱えていた時期に彼と話をし、その際、彼の将来についてアドバイスをした。彼はエージェントと共に正しい選択ができる人物だ」

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アブ・トリカは、「サラーとグアルディオラが去れば、イングランド・プレミアリーグはタイリーグのようになってしまうだろう」と述べ、来夏にはスペイン人監督もシティを去る可能性があることを示唆した。

さらに彼はこう続けた。「グアルディオラのような大物監督が、サラーについて『偉大な選手であり、プレミアリーグの伝説の一人であり、粘り強さとプロ意識の模範だ』と公言するならば、サラーにはアーニー・スロットや他の誰かからの評価など必要ない」。

リヴァプールのスター選手は先日、今シーズン終了をもってチームを去ることを発表しており、これにより、数々の功績に彩られた歴史的なキャリアに幕を下ろすことになる。