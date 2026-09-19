「アハリの新契約」：アブトレイカがbeINスポーツのキャスターを生放送中に驚かせる

アーセナル対ブライトンの試合の分析スタジオでは、アル・アハリとエジプト代表の元スター、モハメド・アブトレイカが、「beINスポーツ」のネットワークを通じた試合分析への出演で目を引く登場を見せ、エジプトのスターの愉快な一面がのぞく雰囲気となった。

スタジオでの時間中、アブトレイカは番組司会者のアブドゥルアジズ・アル・ナスルを特別なプレゼントで驚かせた。それは新シーズン用のアル・アハリのユニフォームで、司会者の名前と背番号22が記されていた。この番号はアブトレイカがレッドキャッスルで過ごした年月と結びついた番号である。

このプレゼントはアブドゥルアジズ・アル・ナスルに歓迎され、彼はこの心遣いに喜んでいる様子を見せた。その後、アブトレイカはこの場面にユーモアを添え、彼にこう語った。「アル・アハリの監督フセイン・アモタ・キャプテンにとって有益な移籍になりますように」。彼のチームへの仮想的な加入を冗談交じりに示唆した言葉だった。

この心遣いは、ブライトン対アーセナルの一戦の分析の際に見られたもので、この試合ではホームチームが3対0で勝利を収めた。プレミアリーグ第5節の一環として開催された試合だった。