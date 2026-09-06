アニス・ハジ・ムーサの移籍はひとまず白紙に　イテハド・クラブは要求を満たせず

アニス・ハジ・ムサのイティハド・クラブ移籍は、土壇場で破談となった。ベン・ジェイコブス氏とFeyenoord Transfermarktによると、サウジアラビアのクラブはフェイエノールトが求める銀行保証を満たせないという。これにより、この取引はいったん白紙となった。

日曜日の早い時間帯には、ハジ・ムサのサウジアラビア移籍はむしろ間近に迫っているように見えた。フェイエノールトとイティハド・クラブは口頭合意に達しており、あとは最後の手続きだけを残す状況だった。ところが、銀行保証が障害となった。

フェイエノールトは、この高額移籍を最終的に承認する前に、財政面での確実性を求めていた。最新の報道によると、イティハド・クラブはその保証の提示を拒否しているという。そのためメディカルチェックは行われず、ハジ・ムサはリヤドへ向かわない。

この移籍には巨額の金額が絡んでいた。Feyenoord Transfermarktは以前、フェイエノールトがボーナス込みで最大4400万ユーロを受け取る可能性があると報じていた。Rijnmondは固定移籍金4000万ユーロで、ボーナスによって4200万ユーロまで増える可能性があるとしていた。

どちらの金額でも、ハジ・ムサはフェイエノールトのクラブ史上最高額の売却移籍となるはずだった。しかし、この移籍破談によってそれは実現しない。

サウジアラビアの移籍市場はまだ開いているため、イティハド・クラブがロッテルダムのクラブに新たなオファーを出す可能性はあった。ハジ・ムサは移籍を巡る状況のため、すでにNEC戦（1-3）で試合メンバーから外れており、フェイエノールトでの最後の試合をすでに終えたように見える。

銀行保証を巡る問題により、イティハド・クラブへの移籍は当面の間、現実的ではない。