アニス・ハジ・ムッサ（フェイエノールト）は途中出場し、勝利したアルジェリア代表で即座に重要な役割を果たした。

アルジェリアは火曜朝、ヨルダンに1-2で勝利した。フェイエノールトのアニス・ハジ・ムッサは途中出場し、「レ・フェネック」に重要な役割を果たした。

アルジェリア代表ではベンチ入り。アルゼンチン戦（0-3敗戦）で先発したものの、今回はスターのリアド・マフレズが先発した。フェイエノールトのチームメイト、ラミズ・ゼルキは先発した。

アルジェリアが得点を挙げられないまま、36分にはFIFAランキング63位のヨルダンが先制した。

カタールSCのニザール・アル・ラシュダンがアウトサイドで放ったシュートがGKルカ・ジダンを破り、0－1とした。この失点がゼルキに代わってリールMFナビル・ベンタレブが投入されるきっかけとなった。

イブラヒム・マザ（バイエル・レバークーゼン）を軸に攻撃を強めたアルジェリアは、2度目のドリンクブレイク直前に同点とした。ナディール・ベンブアリがコーナーキックをヘディングで左下に決めた：1-1。

ドリンクブレイク後、マフレズに代わってハジ・ムッサが投入された。1-2の勝ち越し弾は、フェイエノールト所属ムッサのコーナーキックから生まれた。

フェイエノールダーの絶妙なクロスをベンセバイニが頭で落とし、グイリが押し込み1-2。アルジェリアは大会初勝利を挙げた。