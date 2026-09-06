アニス・ハジ・ムサの移籍はひとまず白紙に　イテハド・クラブは要求条件を満たせず

アニス・ハジ・ムサのアル・イテハド移籍は土壇場で破談となった。移籍専門記者ベン・ジェイコブスとFeyenoord Transfermarktによると、サウジアラビアのクラブはフェイエノールトが求める銀行保証を満たせないという。これにより、この取引はいったん白紙となった。

これに先立ち、日曜にはハジ・ムサのサウジアラビア移籍はむしろ間近に迫っているように見られていた。フェイエノールトとアル・イテハドは口頭合意に達しており、残るのは最後の手続きだけだった。だが、銀行保証が障害となっていることが判明した。

フェイエノールトは、この高額移籍を最終的に承認する前に財政面での確実性を求めていた。最新の報道によれば、アル・イテハドはその保証の提示を拒否している。そのためメディカルチェックは行われず、ハジ・ムサがジェッダへ向かうこともない。

この移籍には巨額の資金が動く見込みだった。Feyenoord Transfermarktは以前、フェイエノールトがボーナス込みで最大4400万ユーロを受け取る可能性があると報じていた。Rijnmondは固定の移籍金が4000万ユーロで、ボーナスによって4200万ユーロまで増える可能性があるとしていた。

いずれの金額でも、ハジ・ムサはフェイエノールトのクラブ史上最高額の放出となるはずだった。しかし、この移籍破談によってそれは実現しない。

サウジアラビアの移籍市場はまだ開いているため、アル・イテハドがロッテルダムのクラブに新たなオファーを出す可能性はなお残されていた。ハジ・ムサは移籍を巡る騒動の影響で、すでにNEC戦（1-3）では試合メンバーから外れており、フェイエノールトでの最後の試合をすでに終えていた可能性が高い。

銀行保証を巡る問題により、アル・イテハドへの移籍は当面の間、実現の見込みがない。