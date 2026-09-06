アニス・ハジ・ムサの移籍はひとまず白紙に　アル・イテحادは要求を満たせず

アニス・ハジ・ムサのイテハド・クラブ移籍は、土壇場で破談となった。ベン・ジェイコブス氏とFeyenoord Transfermarktによると、サウジアラビアのクラブはフェイエノールトが求める銀行保証を満たせなかったという。これにより、この取引はひとまず白紙となった。

これに先立ち日曜日の時点では、ハジ・ムサのサウジアラビア行きはむしろ目前に迫っているように見えた。フェイエノールトとイテハド・クラブは口頭合意に達しており、あとは最後の手続きを残すのみだった。しかし、銀行保証が障害であることが明らかになった。

フェイエノールトは、この数千万ユーロ規模の移籍を最終的に承認する前に、財政面での確実性を求めていた。最新の報道によれば、イテハド・クラブはその保証の提示を拒んでいるという。そのためメディカルチェックは行われず、ハジ・ムサがリヤドへ向かうこともない。

この移籍には巨額の金額が絡んでいた。Feyenoord Transfermarktは以前、フェイエノールトがボーナス込みで最大4400万ユーロを受け取る可能性があると報じていた。Rijnmondは、固定の移籍金が4000万ユーロで、ボーナスによって4200万ユーロまで増える可能性があるとしていた。

どちらの金額でも、ハジ・ムサはフェイエノールトのクラブ史上最高額の放出移籍となるはずだった。しかし、この移籍の破談により、それは実現しない。

サウジアラビアの移籍市場はまだ開いているため、イテハド・クラブがロッテルダムのクラブに新たなオファーを出す可能性は残されていた。ハジ・ムサは移籍を巡る騒動のため、すでにNEC戦（1-3）のメンバーから外れており、フェイエノールトでの最後の試合をすでに終えた可能性が高い。

銀行保証を巡る問題により、イテハド・クラブへの移籍は当面の間、実現の見通しが立っていない。