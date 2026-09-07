アニス・ハジ・ムサに痛烈批判「関心が集まっている今、彼は厄介な振る舞いをし始めている」

ヴィレム・ファン・ハネヘムが『アルヘメーン・ダフブラット』のコラムでアニス・ハジ・ムサを痛烈に批判した。フェイエノールト退団の可能性が取り沙汰されていたウイングアタッカーは、その移籍騒動の影響もあってNEC戦（3-1）でメンバー外となっていた。

ロッテルダム勢はNECに勝利し、内容面でも良いプレーを見せ、ファン・ハネヘムに好印象を残した。「フェイエノールトとAZ（scヘーレンフェーンに3-2で勝利）が見せた戦いぶりは、エールディビジで見応えのあるシーズンを期待するなら希望が持てるものだった」

それでも、フェイエノールトのレジェンドがナイメーヘン勢との一戦を振り返ると、ひとつ目につくネガティブな点がある。「フェイエノールトではアニス・ハジ・ムサを巡るあのゴタゴタがあった。彼は先発で起用できなくなるまで遅刻を繰り返していた。フェイエノールトはフィテッセの後、まだ大した実績もなかった時期の彼にトップレベルでのチャンスを与えたんだ」

「それなのに、自分に関心が集まった途端に厄介な態度を取り始めた。もちろん、彼は大金を稼げるだろう。フェイエノールトで無給でプレーしているわけでもない。だが、そうしたこととは別に、普通に振る舞うべきだ。もし本当に残って、バルセロナにも帯同し、バスやミーティングに時間どおり来るなら、カンプ・ノウでは彼に期待したくなるよ」

ファン・ハネヘムは、週末にバレンシア相手にアウェーで5-0の勝利を収めたFCバルセロナとのチャンピオンズリーグの一戦に向けた期待をやや抑えている。「いや、フェイエノールトがあそこで勝つことはないだろう。だが何よりも、恐れを見せてはいけない。NEC戦で今季最高の試合をしたフェイエノールトに、そこがとても良かったんだ」

NEC戦では、フェイエノールトにデビュー戦でほぼ直後にゴールを決め、エールディビジ最年少得点デビュー記録を打ち立てた選手がいた。「17歳のジェライノ・スハーケンのゴールは見ていて楽しかった。彼と左ウイングのジバイノ・ジンハーヘルは才能ある選手だし、今はそれを示すための余地が生まれている」

また、82歳の元サッカー選手はナチョ・フェリにも驚かされた。「これまで途中出場した時のあのストライカーはひどいと思っていたが、NEC戦では能力があることを示した。そしてそれは必要なことでもある。というのも、AZはすでに長く上位争いに加われるレベルに達しているからだ。1-2をひっくり返してヘーレンフェーンで3-2の勝利に持ち込んだのは見事だった。AZのプレーには明確な狙いがある」と彼は締めくくった。