アニス・ハジ・ムサが、チャンピオンズリーグのFCバルセロナ戦に向けて、フェイエノールトの遠征メンバーとともにバルセロナへ向かった。これをRTV Rijnmondが月曜日に報じた。

ハジ・ムサはここ数日、サウジアラビアのイティハド・クラブへの移籍に向かっているように見られていた。その影響もあり、土曜日のNECとのリーグ戦（1-3で勝利）のメンバーからも外れていた。

フェイエノールトとイティハドは、最低4000万ユーロの移籍について口頭合意にまで達していた。あとは最後の手続きを完了させるだけだった。

しかし日曜夜、その取引が成立しなかったことが明らかになった。イティハドが、フェイエノールトの求めた銀行保証を満たせなかったためだ。

フェイエノールトは、この高額移籍を最終的に承認する前に、財政面での確実性を求めていた。報道によれば、イティハド・クラブはその保証の提供を拒否したという。そのためメディカルチェックは行われず、ハジ・ムサもジッダへは出発しなかった。

ハジ・ムサ本人も、この破談となった移籍にかなり落胆していたようだ。日曜日、彼はインスタグラムのプロフィール写真を、酸素マスクを着けているように見える画像へ変更した。サウジアラビアへの移籍が頓挫したあとの感情を、これで示そうとしている可能性がある。

ただ、ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は今回、ハジ・ムサを「普通に」バルセロナへ帯同させることを決めた。フェイエノールトは水曜日18時45分から、同地でFCバルセロナとのチャンピオンズリーグの試合に臨む。

また、RTV Rijnmondによれば、ハジ・ムサ自身もいまはこの件に区切りをつけたい考えだという。同メディアによると、彼はすでにこの週末に起きた出来事についてロッテルダム勢のメンバーに話をしており、今後はフェイエノールトに集中したいと考えている。